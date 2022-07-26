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Дипломаты объяснили попытки США выставить Россию изолированной страной

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Попытки правительства Соединенных Штатов Америки представить Россию изолированной страной обусловлены «воспаленным воображением» на фоне прогрессирующей потери Вашингтоном связи с реальностью. Таким образом в понедельник, 25 июля, российские дипломаты в США прокомментировали заявление американского Госдепартамента об усиливающейся изоляции России.

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Как отметили в посольстве, пропитанный русофобией курс американского ведомства на искажение реальности вызывает недоумение не только у российской стороны, но и у американских СМИ.

«Огульные заявления не выдерживают критики. Руководство России активно вовлечено в международные дела. Очередным подтверждением тому является насыщенная программа африканского турне министра иностранных дел С.В. Лаврова», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс указал, что Россия якобы превращается в «мирового изгоя». Он заявил об этом, несмотря на череду успешных переговоров и визитов российских представителей в другие страны.

19 июля в посольстве РФ в США также заявляли, что Госдеп выдвигает голословные утверждения о «международной изоляции» Москвы. Как в очередной раз заверили в российском диппредставительстве, руководство РФ «активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира».

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