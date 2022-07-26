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Минобороны представило кадры работы врачей в Харьковской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 26 июля опубликовало кадры работы врачей освобожденных городов и населенных пунктов Харьковской области по оказанию медицинской помощи мирным жителям, пострадавшим в результате обстрелов со стороны националистов.

Главный врач отправляется на незапланированный обход после ночной смены. Снова начали поступать пострадавшие — гражданские с осколочными ранениями разной степени тяжести. Количество раненых и убитых от одного из прилетов со стороны Украины еще только выясняется. Людей продолжают привозить российские военнослужащие и оставшиеся на ходу больничные кареты скорой помощи.

«Когда поступает много пострадавших, выходят доктора, которые не на смене»
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Больница в городе на передовой продолжает функционировать. Врачи ведут прием, работает даже операционная. Российские военнослужащие предоставили дизельные генераторы и горючее. Они нужны, чтобы оборудование в операционных и палатах работало без перебоев. Медикаменты привозят гуманитарные конвои. Больница работать не прекращала ни на один день. Даже когда линия соприкосновения проходила по жилым кварталам, прием раненых и больных вели в подвале медучреждения.

Обеспечить пациентам элементарные условия пребывания получилось после того, как украинские боевики были выбиты за пределы населенного пункта, рассказывает главный врач больницы Александр Божков. Сейчас уже работает кухня и прачечная, у людей даже есть возможность читать газеты, слушать радио и смотреть телевизор.

После обхода врач показал разрушенные корпуса больницы. Уничтожено реанимационное и другое медицинское оборудование, коммуникации, лифты в хирургии, несколько прилетов было в неврологическое отделение.

Почти все сотрудники больницы остались в городе и продолжают выполнять свой долг, рискуя жизнью. Сам главный врач говорит, что ни на секунду не допускал мысли уехать. Даже после того, как в Службе безопасности Украины (СБУ) на него завели три уголовных дела.

«Работаем в спайке с военными медиками. Специалисты в погонах имеют высочайшую квалификацию, опыт работы с огнестрельными и осколочными ранениями, и, если случай тяжелый, мы просто им ассистируем. А дальше, если есть необходимость, российская армейская авиация доставляет пострадавших в Россию для дальнейшей их переброски в лечебные учреждения страны», — рассказал Александр Божков.

Прилеты случаются в частные огороды, во дворы многоквартирных домов и даже в очереди за гуманитарной помощью. Поэтому работы у российских военных медиков их гражданских коллег в ближайшее время не уменьшится.

30 мая в Донбасс для оказания экстренной помощи пациентам местных медучреждений отправилась группа специалистов-медиков из Ленинградской области. Они привезли в регион лекарства и необходимое медицинское оборудование.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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