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Врачи из Ленинградской области отправились в Донбасс для оказания экстренной помощи

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Группа специалистов-медиков из Ленинградской области направилась в Донбасс для оказания экстренной помощи пациентам местных медучреждений.

Отмечается, что врачи пробудут там месяц. Кроме того, они привезут лекарства и необходимое медицинское оборудование.

«С собой мы везем достаточное количество медикаментов, которые потребуются для оказания экстренной неотложной помощи на месте, аппарат УЗИ, ЭКГ аппараты, также прибор для биохимического исследования крови, для исследования анализа мочи. Берутся также достаточное количество экспресс-тестов для исследования на новую коронавирусную инфекцию, большое количество шовного материала, перевязочного материала и всё то, что может понадобиться нам для работы», — уточнила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Тихвинской межрайонной больницы Наталья Новожилова.

Ранее, 22 мая, военнослужащие Центрального военного округа по просьбе местных жителей доставили медицинское оборудование и лекарства в один из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики.

За день до этого депутаты партии «Единая Россия» отправили в детскую больницу Херсона медикаменты с запасом на три месяца.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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