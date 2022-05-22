Военные ЦВО привезли медицинские препараты и оборудование в поселок ЛНР

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) по просьбе жителей доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщило Минобороны РФ.

Во время одной из гуманитарных акций местные жители обратились к российским офицерам со списком необходимых лекарств. Спустя несколько дней «медицинская гуманитарка» была доставлена всем нуждающимся.

Например, маленькой девочке из многодетной семьи требовались тест-полоски для измерения глюкозы в крови, а приобрести их у родителей не было возможности, поскольку в поселке закончились запасы гипогликемических средств для больных сахарным диабетом.

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Представители ЦВО передали просьбы в гуманитарно-координационный центр, где в кратчайшее время нашли необходимые медицинское оборудование и инсулин для всех нуждающихся диабетиков.

Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь, подчеркнув, что они спасли им жизнь.

Ранее, 21 мая, партия «Единая Россия» прислала в детскую клиническую больницу Херсона лекарства на три месяца вперед. Кроме того, партия помогла детдому в Херсоне, предоставив товары и лекарственные препараты.

В тот же день врач-хирург, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что в начале спецоперации по защите Донбасса Российское общество хирургов вместе с неравнодушными людьми и при поддержке партии «Единая Россия» собрали целую операционную, начиная от операционной люстры, заканчивая наркозным аппаратом, столом, инструментарием, коагуляторами и салфетками.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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