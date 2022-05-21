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Россия обеспечила лекарствами детскую больницу Херсона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Партия «Единая Россия» прислала в детскую клиническую больницу Херсона лекарства на три месяца вперед. Об этом ТАСС в субботу, 21 мая, рассказал координатор по молодежной политике партии, депутат Государственной думы Игорь Кастюкевич, который также курирует гуманитарную миссию в Херсонской области от РФ.

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«В детскую клиническую больницу Херсона по линии партии «Единая Россия» мы завезли необходимые лекарственные средства с запасом на три месяца», — подчеркнул куратор.

Кроме того, как отметил Кастюкевич, партия помогла детдому в Херсоне, предоставив ему товары и лекарственные препараты. Также «Единая Россия» помогла эвакуировать свыше 400 человек, которые решили перебраться в Россию, дополнил депутат Госдумы.

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19 мая стало известно о планах Херсонской области войти в состав Российской Федерации. Глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо отметил, что «новый бюджет региона уже утвержден в рублях», с мая пенсии и зарплаты выплачиваются в этой валюте.

Ранее, 11 мая, о планах войти в РФ заявлял зампредседателя ВГА Кирилл Стремоусов. По его словам, референдум, который законно провели в Крыму, не был воспринят мировым сообществом. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области напрямую к главе российского государства.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Жители области получат право на российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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