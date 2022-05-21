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Бойца ДНР прооперировали с помощью нового оборудования в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецке прооперировали бойца Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением нового лапароскопического оборудования. Руководил процессом врач-хирург, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Операция была проведена пациенту с кровотечением желудочно-кишечного тракта. Уточняется, что это военнослужащий ДНР, который начал службу в 2014 году в Харькове. Еще одну операцию провели женщине с врожденной аномалией развития толстой кишки.

«Здесь, в Донбассе, классные хирурги и им нужна помощь и поддержка. У нас получилось сделать маленький подарок. И мне очень приятно, что сегодня мы провели большую операцию, даже две на оборудовании, которое собственно сами и собрали», — сказал Башанкаев съемочной группе «Известий».

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Он также рассказал, что в Донбасс было доставлено большое количество гуманитарной помощи, в том числе лекарственных препаратов. Например, были привезены антисептики, которых оказалось так много, что их уже раздают по разным отделениям и больницам.

«Когда началась спецоперация, мы и наши коллеги в Донбассе стали работать еще более интенсивно, чем прежде. Российское общество хирургов и очень много неравнодушных людей вместе собрали классную гуманитарную помощь. Когда вы приезжаете в гости, то хотите подарить что-то очень хорошее. И мы вместе с Российским обществом хирургом, неравнодушными людьми и при поддержке партии «Единая Россия» собрали целую операционную, начиная от операционной люстры, заканчивая наркозным аппаратом, столом, инструментарием, коагуляторами, салфетками и так далее», — поделился Башанкаев.

14 апреля стало известно, что врачи городской клинической больницы Владимира спасли от ампутации руки Валерия Кузнецова — жителя Мариуполя, который попал под обстрел. Травму мужчина получил, когда вез в больницу на машине раненого ребенка, — малыш и водитель скончались.

Врачам удалось спасти руку беженца с помощью остеосинтеза. Хирурги поставили на место осколки кости, а затем зафиксировали их при помощи металлических конструкций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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