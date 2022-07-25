МЧС заявило о ликвидации подтоплений в Сочи и Краснодаре

Подтопления в Сочи и Краснодаре после сильных ливней ликвидированы. Об этом 25 июля заявили в пресс-службе МЧС.

«Завершены работы по откачке воды в Сочи и Краснодаре. В настоящее время подтоплений нет», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

23 июля в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. Также в результате мощного ливня река Бзугу вышла из берегов. Непогода коснулась также Хостинского и Центрального районов. Городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148 в районе дублера подтопило, движение транспорта было перекрыто.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

Кроме того, из-за потопа в одном из дворов Сочи образовалась свалка машин. Кадрами с места происшествия поделился корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат.

25 июля в Сочи пообещали восстановить инфраструктуру города за двое суток. По словам мэра Алексея Копайгородского, наибольшие повреждения от ливней получил центр города-курорта. За несколько дней непогоды, по приблизительным подсчетам, с ряда улиц эвакуировали порядка 40 поврежденных автомобилей.

Энергетики, по словам Копайгородского, благодаря слаженной и оперативной работе не допустили массовых отключений света в микрорайонах. В ГУ МЧС по региону заявили, что последствия стихийного бедствия устраняют свыше 460 специалистов.