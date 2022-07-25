Власти Сочи отменили штормовое предупреждение

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в понедельник, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщил о снятии в городе штормового предупреждения. Большинство пляжей уже открыты для посещения.

«Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города. Сейчас на курорте установилась хорошая солнечная погода, однако наш оперативный штаб продолжит действовать в круглосуточном режиме <…>», — написал градоначальник.

По его словам, наибольшие повреждения от ливней получил центр города-курорта. За несколько дней непогоды, по приблизительным подсчетам, с ряда улиц эвакуировали порядка 40 поврежденных автомобилей. Энергетики, по словам Копайгородского, благодаря слаженной и оперативной работе не допустили массовых отключений света в микрорайонах.

В ГУ МЧС по региону заявили, что последствия стихийного бедствия устраняют свыше 460 специалистов.

«На момент стихии и в настоящее время к устранению последствий привлечены 465 человек и 51 единица техники. <…> В подъезды шести квартирных домов заходила вода, на данный момент вода везде откачана, продолжаются аварийно-восстановительные работы», — рассказал первый замминистра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Ярослав Городецкий в эфире телеканала «Россия-24».

24 июля по всему Сочи в результате ливней объявили режим ЧС. Копайгородский тогда отметил, что больше всего в результате наводнения пострадал Центральный район, а в современной истории города-курорта подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило.

В Сочи выпало 90% месячной нормы осадков за 23 июля, на улице Цюрупы введен режим ЧС. Как подчеркивают синоптики, до 27 июля включительно вероятность дождей сохранится, но сильные ливни не ожидаются.