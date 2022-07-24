Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции введены ограничения на потребление воды из-за угрозы засухи
Мир
В Польше пообещали создать сильнейшие сухопутные войска в НАТО
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Мир
ВС России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады ВСУ
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Мир
Николаевский губернатор заподозрил всех горожан в работе на Россию
Мир
Орбана обвинили в предательстве ЕС из-за контактов с Москвой
Происшествия
Дерево упало на мужчину на северо-востоке Москвы
Армия
ВС РФ нанесли удар по судоремонтному заводу в Одессе
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Общество
В Сочи за минувшие сутки выпало 90% месячной нормы осадков

Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи

0
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим ЧС объявили по всему Сочи после ливней. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

У моря непогода: в чем причина ежегодных потопов в Сочи и окрестностях
Ливни и грозы в Краснодарском крае продлятся до 28 июня

«По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная», — написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что больше всего пострадал Центральный район. При этом мэр города отметил, что в современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило.

Копайгородский добавил, что в Сочи идет работа с людьми, пострадавшими от стихии, — мониторинговые группы обходят территории и разъясняют жителям их права. Также продолжается работа с автовладельцами, потерявшими свои машины.

«Восстанавливаем пляжи. Сейчас только на береговой полосе работают свыше 400 человек. Всего же в городе последствия стихии устраняют более 1000 человек», — рассказал Копайгородский.

В Сочи выпало 90% месячной нормы осадков за минувшие сутки, на улице Цюрупы введен режим ЧС. Как подчеркивают синоптики, до 27 июля включительно вероятность дождей сохранится, но сильные ливни не ожидаются.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что в городе в результате обильных дождей подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Отмечается, что уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг неблагоприятных отметок.

Также стало известно, что крупнейший торговый центр в Сочи «МореМолл» закрыт из-за подтопления в результате ливней. На данный момент специалисты занимаются откачкой воды.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022