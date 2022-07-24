Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи

Режим ЧС объявили по всему Сочи после ливней. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

«По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная», — написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что больше всего пострадал Центральный район. При этом мэр города отметил, что в современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило.

Копайгородский добавил, что в Сочи идет работа с людьми, пострадавшими от стихии, — мониторинговые группы обходят территории и разъясняют жителям их права. Также продолжается работа с автовладельцами, потерявшими свои машины.

«Восстанавливаем пляжи. Сейчас только на береговой полосе работают свыше 400 человек. Всего же в городе последствия стихии устраняют более 1000 человек», — рассказал Копайгородский.

В Сочи выпало 90% месячной нормы осадков за минувшие сутки, на улице Цюрупы введен режим ЧС. Как подчеркивают синоптики, до 27 июля включительно вероятность дождей сохранится, но сильные ливни не ожидаются.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что в городе в результате обильных дождей подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Отмечается, что уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг неблагоприятных отметок.

Также стало известно, что крупнейший торговый центр в Сочи «МореМолл» закрыт из-за подтопления в результате ливней. На данный момент специалисты занимаются откачкой воды.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.