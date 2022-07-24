Опубликованы кадры с места обрушения стены на машины в Сочи

В Сочи оползень обрушил опорную бетонную стену, которая упала на припаркованные автомобили. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Она рухнула из-за того, что сильно была пропитана водой. Бетонные блоки с самой верхушки прокатились практически до основания дома. Под завалами погребено где-то около пяти машин, один мотоцикл», — рассказал он.

По данным властей, рухнувшая бетонная конструкция придавила семь легковых автомобилей.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что в городе в результате обильных дождей подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории.

«Сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к затоплениям территорий — дороги, придомовых территорий и цокольных и первых этажей зданий», — сказали в пресс-службе «РИА Новости.

Отмечается, что уровень воды в реках Хоста, Мацеста и Кудепста достиг неблагоприятных отметок.

В Сочи выпало 90% месячной нормы осадков за минувшие сутки, на улице Цюрупы введен режим ЧС. Как подчеркивают синоптики, до 27 июля включительно вероятность дождей сохранится, но сильные ливни не ожидаются.

Ранее в этот день стало известно, что крупнейший торговый центр в Сочи «МореМолл» закрыт из-за подтопления в результате ливней. На данный момент специалисты занимаются откачкой воды.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.