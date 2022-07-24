Крупнейший торговый центр в Сочи закрыт из-за подтопления

Крупнейший торговый центр в Сочи «МореМолл» закрыт из-за подтопления в результате ливней. На данный момент специалисты занимаются откачкой воды. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает корреспондент «РИА Новости».

«Пока закрыт, когда откроют — неизвестно», — отметил охранник ТЦ.

У главного входа в здание на сигнальных лентах висит предупреждающая табличка «Доступ внутрь здания закрыт». На паркинге автовладельцы стараются высушить машины для того, чтобы выехать.

В Сочи выпало 90% месячной нормы осадков за минувшие сутки, на улице Цюрупы введен режим ЧС. Как подчеркивают синоптики, до 27 июля включительно вероятность дождей сохранится, но сильные ливни не ожидаются.

На данный момент движение на сочинских трассах восстановлено. Уровень воды в реке Бзугу нормализовался, она находится в русле, подчеркнули в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. Создан и продолжает работу межведомственный оперативный штаб.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

Тем временем свалка машин образовалась в одном из дворов Сочи после потопа.

В результате мощного ливня, начавшегося в ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи, река Бзугу вышла из берегов.