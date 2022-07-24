В Сочи после ливней восстановили движение на трассах

В Сочи удалось восстановить движение на трассах после сильных ливней, рассказали в воскресенье, 24 июля, журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Позже специалистами будет обследовано состояние автодорог, в частности участки трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией, где на период курортного сезона укрепительные и восстановительные работы приостановились. Рабочие изучат потенциально опасные районы, где есть риск оползней, отметили в пресс-службе «Черноморья».

Кроме того, уровень воды в реке Бзугу нормализовался, она находится в русле, подчеркнули в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

«Зафиксированы колебания уровня воды с достижением неблагоприятных явлений в реке Бзугу в Центральном районе города Сочи. Произведена откачка воды с привлечением сил и средств Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В настоящее время осадков на территории города Сочи нет. Уровень воды в реке нормализовался, река находится в русле», — сообщает пресс-служба.

Как отмечает ведомство, создан и продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Уточняется, что в Краснодарском крае подтопленных территорий нет, гидрологическая обстановка находится в норме.

«Реки в руслах. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Силы и средства готовы к реагированию по предназначению», — сказано в заявлении.

Непогода коснулась Лазаревского, Хостинского, Центрального района. Городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148 в районе дублера подтопило, движение транспорта там было перекрыто.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

Тем временем свалка машин образовалась в одном из дворов Сочи после потопа. Кадрами с места происшествия в этот день поделился корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

В результате мощного ливня, начавшегося в ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи, река Бзугу вышла из берегов.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. Над ликвидацией последствий ливня работают сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили, что они откачивают воду в здании подстанции скорой медицинской помощи, где было подтоплено подвальное помещение.