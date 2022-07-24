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В Сочи за минувшие сутки выпало 90% месячной нормы осадков

В Сочи выпало 90% месячной нормы осадков за минувшие сутки, на улице Цюрупы введен режим ЧС
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Фото: ТАСС/Антон Олеарник
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За последние сутки в Сочи выпало 90% месячной нормы осадков, переедает в воскресенье, 24 июля, метеоцентр «Фобос».

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«В Сочи в результате одного из сильнейших в метеоистории ливней за сутки в осадкомеры попало 109 мм осадков, что составляет 90% месячной нормы или чуть более, чем 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный городских улиц», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что аномальное количество осадков выпало в Имеретинке (55 мм), Горном (50 мм), Солохауле (34 мм), Кичмае (26 мм), Лазаревском (24 мм), Красной Поляне (20 мм).

Как подчеркивают синоптики, до среды, 27 июля, включительно вероятность дождей сохранится, но сильные ливни не ожидаются.

Кроме того, введен режим ЧС на улице Цюрупы в Сочи. Об этом информирует пресс-служба администрации города-курорта.

«Во время сильнейшего ливня в Сочи по адресу: ул. Цюрупы, 13А произошел сход грязе-селевых потоков. Была обрушена подпорная стена. В результате обрушения стеною было придавлено 7 легковых автомобилей, жертв среди людей нет. По поручению мэра Сочи, на месте происшествия введен режим ЧС», — сообщается в Telegram-канале.

Сейчас там проводится расчистка придомовой территории от обломков стены.

На данный момент движение на сочинских трассах восстановлено. Уровень воды в реке Бзугу нормализовался, она находится в русле, подчеркнули в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. создан и продолжает работу межведомственный оперативный штаб.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

Тем временем свалка машин образовалась в одном из дворов Сочи после потопа. Кадрами с места происшествия в этот день поделился корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

В результате мощного ливня, начавшегося в ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи, река Бзугу вышла из берегов.

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