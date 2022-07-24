 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурант дела о драке на сочинском пляже «Фрегат» задержан в Москве
Мир
Лавров заявил, что РФ поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима
Мир
На Украине погиб польский боец ММА из «Интернационального легиона»
Мир
Лавров назвал одержимостью попытки Запада запретить фотографироваться с ним
Общество
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи
Мир
Николаевский губернатор заподозрил всех горожан в работе на Россию
Мир
Неизвестные изрисовали краской могилу Бандеры в Мюнхене
Мир
The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера
Мир
Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Мир
Врач заболевшего COVID-19 Байдена заявил об улучшении его состояния
/

Штормовой удел: когда Сочи восстановится после разгула стихии

И смогут ли граждане и бизнес возместить убытки, нанесенные сильнейшим наводнением
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ликвидацию последствий наводнения в Сочи может потребоваться четыре дня, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. 23 июля на город обрушились залповые ливни огромной силы, дороги скрылись под бурными потоками, которые сбивали жителей с ног и сносили машины. Сломаны светофоры, снесены ограждения, разбиты дороги и сотни машин. Один человек погиб. В ближайшие дни опасность отойдет в сторону гор и погода в регионе изменится, дали прогноз метеорологи. Эксперты указали на изменение характера осадков из-за глобального потепления и призвали модернизировать городскую инфраструктуру под новые реалии.

Разгул стихии

В субботу, 23 июля, Сочи затопило. Сильные дожди шли в городе несколько дней, а в субботу резко усилились. Только в одном Лазаревском районе, который принял на себя основной удар стихии, выпало 89 мм осадков, а порывы ветра превышали 20 м/с. В центральном районе Сочи выпало 76 мм осадков, из них 55 мм — всего за два часа.

Реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Бзугу вышли из берегов. Из-за наводнения отключилось электричество — подтопило в том числе трансформаторную подстанцию.

На время бедствия все пляжи Сочи закрыли — над морем могли появиться смерчи. Жителям и гостям города посоветовали принять все нужные меры предосторожности и на время отказаться от отдыха у воды. В городе работали сирены и громкоговорители, предупреждающие о стихии и сходе селей.

В ночь на воскресенье в центре города практически все улицы оказались подтоплены, рассказал «Известиям» заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Игорь Шержуков. По его словам, пострадали дорожное полотно и инфраструктура.

Штормовой удел
потоп
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Особенно плачевно складывалась ситуация на Донской улице, где фактически отсутствовали ливневые стоки, убедился корреспондент «Известий». Во время потопа улица напоминала русло быстро несущейся горной реки. Люди, которые в этот момент были в пути, оказались заперты в собственных авто, словно в ловушке.

Стихия застала врасплох и тех, кто оказался в пассажирском автобусе. Автомобильное движение в центральном районе города было полностью парализовано.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи

Не обошлось без жертв — стихия унесла жизнь одной женщины.

— По предварительным данным, трагедия произошла на пересечении улиц Донской и Пасечной — один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением. По факту ее гибели проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Сейчас жизнь в городе постепенно восстанавливается. Власти бросили на работы все коммунальные службы. Но еще днем в воскресенье целые улицы были забиты сломанными автомобилями и горами мусора, рассказали очевидцы.

— По данным на 24 июля, 16 улиц требуют восстановления, более 50 протоколов о ДТП составили сотрудники ГИБДД. Мы оперативно убрали поврежденные автомобили с основной части Донской улицы на места дислокации. За ночь мы очистили все дороги, что позволило нормализовать дорожное движение и разъехаться людям по домам, — рассказал Игорь Шержуков.

Штормовой удел
потоп
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Днем 24 июля режим ЧС ввели на улице Цюрупы, где накануне ночью из-за схода селя разрушилась подпорная стена и придавила семь легковых машин, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Стена рухнула из-за того, что сильно пропиталась водой. Бетонные блоки с самой верхушки прокатились практически до основания частного дома.

Сейчас сочинцы подсчитывают убытки. Предприниматели надеются, что власти помогут с пропавшим и испорченным имуществом.

— Если что-то возместят, будет прекрасно, — сказал «Известиям» владелец местной пиццерии Александр Карипиди.

Виновато глобальное потепление

Несмотря на масштабы разрушений, наводнение было достаточно локальным — оно затронуло только Сочи, дальше по побережью таких явлений не наблюдалось, отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Это произошло из-за обострения фронтального раздела в районе Сочи, плюс наложилась высокая температура воды, — сказал он. — Ситуация будет меняться, она уже меняется. В ближайшие дни сильные дожди в большинстве своем отойдут в горы.

Впрочем, другие эксперты полагают, что речь всё же идет о тенденции. В последние годы режим выпадения осадков меняется из-за глобального потепления, считает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Алексей Кокорин.

Штормовой удел
машины
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— При этом само потепление на самом деле не такое большое — всего чуть больше одного градуса нас отличает от XIX века. Однако оно привело к увеличению количества опасных метеорологических явлений, — пояснил он. — Выпадение осадков стало менее равномерным. Количество осадков, которое раньше выпадало за два часа, сейчас может выпасть за 20 минут, залпово. В результате ливневая канализация и стоки не справляются.

И над этим вопросом тоже стоит работать — сегодня градостроительному планированию уделяют недостаточно внимания, уверен член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.

— Практически каждый год в Сочи происходят наводнения, это климатическая особенность региона. При этом каждый год местная инфраструктура не справляется. Это яркий пример неудачного городского планирования: никто не обращает внимания на уклон и ливневки, правильно ли они сделаны, — считает эксперт.

Он добавил: как правило, на аварийные работы по ликвидации последствий наводнения дают четыре дня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022