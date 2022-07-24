Штормовой удел: когда Сочи восстановится после разгула стихии

На ликвидацию последствий наводнения в Сочи может потребоваться четыре дня, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. 23 июля на город обрушились залповые ливни огромной силы, дороги скрылись под бурными потоками, которые сбивали жителей с ног и сносили машины. Сломаны светофоры, снесены ограждения, разбиты дороги и сотни машин. Один человек погиб. В ближайшие дни опасность отойдет в сторону гор и погода в регионе изменится, дали прогноз метеорологи. Эксперты указали на изменение характера осадков из-за глобального потепления и призвали модернизировать городскую инфраструктуру под новые реалии.

Разгул стихии

В субботу, 23 июля, Сочи затопило . Сильные дожди шли в городе несколько дней, а в субботу резко усилились . Только в одном Лазаревском районе, который принял на себя основной удар стихии, выпало 89 мм осадков, а порывы ветра превышали 20 м/с. В центральном районе Сочи выпало 76 мм осадков, из них 55 мм — всего за два часа.

Реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Бзугу вышли из берегов. Из-за наводнения отключилось электричество — подтопило в том числе трансформаторную подстанцию.

На время бедствия все пляжи Сочи закрыли — над морем могли появиться смерчи. Жителям и гостям города посоветовали принять все нужные меры предосторожности и на время отказаться от отдыха у воды. В городе работали сирены и громкоговорители, предупреждающие о стихии и сходе селей.

В ночь на воскресенье в центре города практически все улицы оказались подтоплены , рассказал «Известиям» заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Игорь Шержуков. По его словам, пострадали дорожное полотно и инфраструктура.

Штормовой удел Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Особенно плачевно складывалась ситуация на Донской улице, где фактически отсутствовали ливневые стоки, убедился корреспондент «Известий». Во время потопа улица напоминала русло быстро несущейся горной реки. Люди, которые в этот момент были в пути, оказались заперты в собственных авто, словно в ловушке .

Стихия застала врасплох и тех, кто оказался в пассажирском автобусе. Автомобильное движение в центральном районе города было полностью парализовано .

Не обошлось без жертв — стихия унесла жизнь одной женщины.

— По предварительным данным, трагедия произошла на пересечении улиц Донской и Пасечной — один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, начал неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением. По факту ее гибели проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Сейчас жизнь в городе постепенно восстанавливается . Власти бросили на работы все коммунальные службы. Но еще днем в воскресенье целые улицы были забиты сломанными автомобилями и горами мусора , рассказали очевидцы.

— По данным на 24 июля, 16 улиц требуют восстановления, более 50 протоколов о ДТП составили сотрудники ГИБДД. Мы оперативно убрали поврежденные автомобили с основной части Донской улицы на места дислокации. За ночь мы очистили все дороги, что позволило нормализовать дорожное движение и разъехаться людям по домам, — рассказал Игорь Шержуков.

Штормовой удел Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Днем 24 июля режим ЧС ввели на улице Цюрупы, где накануне ночью из-за схода селя разрушилась подпорная стена и придавила семь легковых машин , сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Стена рухнула из-за того, что сильно пропиталась водой. Бетонные блоки с самой верхушки прокатились практически до основания частного дома.

Сейчас сочинцы подсчитывают убытки. Предприниматели надеются, что власти помогут с пропавшим и испорченным имуществом .

— Если что-то возместят, будет прекрасно, — сказал «Известиям» владелец местной пиццерии Александр Карипиди.

Виновато глобальное потепление

Несмотря на масштабы разрушений, наводнение было достаточно локальным — оно затронуло только Сочи, дальше по побережью таких явлений не наблюдалось , отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Это произошло из-за обострения фронтального раздела в районе Сочи, плюс наложилась высокая температура воды, — сказал он. — Ситуация будет меняться, она уже меняется. В ближайшие дни сильные дожди в большинстве своем отойдут в горы .

Впрочем, другие эксперты полагают, что речь всё же идет о тенденции. В последние годы режим выпадения осадков меняется из-за глобального потепления , считает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Алексей Кокорин.

Штормовой удел Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— При этом само потепление на самом деле не такое большое — всего чуть больше одного градуса нас отличает от XIX века. Однако оно привело к увеличению количества опасных метеорологических явлений , — пояснил он. — Выпадение осадков стало менее равномерным. Количество осадков, которое раньше выпадало за два часа, сейчас может выпасть за 20 минут, залпово . В результате ливневая канализация и стоки не справляются.

И над этим вопросом тоже стоит работать — сегодня градостроительному планированию уделяют недостаточно внимания , уверен член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.

— Практически каждый год в Сочи происходят наводнения, это климатическая особенность региона. При этом каждый год местная инфраструктура не справляется. Это яркий пример неудачного городского планирования: никто не обращает внимания на уклон и ливневки, правильно ли они сделаны, — считает эксперт.

Он добавил: как правило, на аварийные работы по ликвидации последствий наводнения дают четыре дня.