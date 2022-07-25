В Сочи пообещали восстановить инфраструктуру города за двое суток

Восстановление городской инфраструктуры в Сочи после дождей займет около двух суток. Об этом заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников заявил в понедельник, 25 июля.

«На территории Сочи сформирован оперативный штаб, конкретно поставлены задачи в том числе и МЧС. Мы занимаемся откачкой воды, которая попала в жилые помещения, подвальные помещения. Идет восстановление городской инфраструктуры... Ориентировочно сроки восстановления (инфраструктуры. — Ред.) до 100% — сутки-двое», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о снятии в городе штормового предупреждения. Большинство пляжей уже открыты для посещения, пишет Life.Ru.

Накануне в городе восстановили движение по федеральным трассам, прерванное из-за сильных ливней, сообщает телеканал «360».

Непогода коснулась Лазаревского, Хостинского, Центрального района. Городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148 в районе дублера подтопило, движение транспорта там было перекрыто.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина, сообщает телеканал «Звезда». Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

Тем временем свалка машин образовалась в одном из дворов Сочи после потопа. Кадрами с места происшествия в этот день поделился корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

В результате мощного ливня, начавшегося в ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи, река Бзугу вышла из берегов. Был введен режим ЧС из-за сильнейших дождей, пишет РИАМО.

По словам Копайгородского, стихия оставила разрушения во всех районах города. Больше всего пострадал Центральный район Сочи, передает Федеральное агентство новостей.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. Над ликвидацией последствий ливня работают сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили, что они откачивают воду в здании подстанции скорой медицинской помощи, где было подтоплено подвальное помещение.