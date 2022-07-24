В США и Британии начали работу над защитой от гиперзвукового оружия

Глава компании-поставщика Пентагона Raytheon Уэс Кремер критически оценил способность ВС США противостоять потенциальной атаке с использованием гиперзвукового оружия.

В разговоре с The Daily Telegraph в воскресенье, 24 июля, он отметил, что данное направление находится «в зачаточном состоянии». Так, компания Raytheon на данный момент единственная ведет разработки систем защиты от сверхзвуковых ракет.

Кремер упомянул, что его сотрудники делают ставку на системы раннего обнаружения боевых комплексов с помощью спутниковых группировок. Кроме того, было установлено главное уязвимое место гиперзвуковых ракет — система рассеяния тепла, при повреждении которой всё устройство перестает функционировать.

Также свой комментарий изданию дал президент британской оружейной компании Cohort Энди Томис. Он отметил, что ВМС Великобритании заинтересованы в разработке средств противодействия гиперзвуковым вооружениям, однако это «очень сложная задача».

Днем ранее аналитик газеты The National Interest отметил странную реакцию американских властей на сообщение президента РФ Владимира Путина об испытаниях баллистической ракеты «Сармат».

По его словам, правительство будто бы не увидело угрозы для США и союзников. При этом, если Москва будет атаковать своей ракетой территорию Штатов через Южный полюс, о существовании возможности чего РФ предупредила, такая траектория «Сармата» позволит российским военным воспользоваться ограничениями в зоне действия американских радаров раннего предупреждения.

21 июля глава Северного командования (НОРТКОМ) вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия обладает внушительным арсеналом вооружения дальнего действия. Он отметил, что это является причиной, по которой он не стал бы недооценивать Россию.

5 июля стало известно, что Соединенные Штаты потратят более $27 млн на воздушные шары для слежки за ракетами России. Предполагается, что их будут размещать на высоте 60–90 тыс. футов (18,3–27,4 км) над поверхностью Земли.

Согласно бюджетной документации, за последние два года Пентагон уже потратил около $3,8 млн на проекты по созданию воздушных шаров.

11 мая директор Агентства по противоракетной обороне Джон Хилл сообщил, что министерство обороны США планирует в 2023 году вывести на орбиту прототипы спутников для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Запуск аппаратов будет осуществлен в рамках создания американской стороной системы сопровождения и наблюдения за гиперзвуковыми и баллистическими целями.