США потратят более $27 млн на воздушные шары для слежки за ракетами РФ

США планируют потратить $27,1 млн в 2023 финансовом году на воздушные шары военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая. Об этом 5 июля сообщила газета Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов.

Согласно данным, на которые ссылается издание, Соединенные Штаты планируют в будущем использовать военные аэростаты, оборудованные солнечными панелями и устройствами наблюдения для отслеживания гиперзвукового оружия. Предполагается, что их будут размещать на высоте 60-90 тыс. футов (18,3-27,4 км) над поверхностью Земли.

Согласно бюджетной документации, за последние два года Пентагон уже потратил около $3,8 млн на проекты по созданию воздушных шаров.

«Высотные или очень высотные платформы имеют много преимуществ для своей выносливости для связи, передачи данных, разведки и отслеживании ракетных угроз», — сказал старший научный сотрудник Программы международной безопасности и проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако.

11 мая директор Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Джон Хилл сообщил, что министерство обороны США планирует в 2023 году вывести на орбиту прототипы спутников для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Запуск аппаратов будет осуществлен в рамках создания американской стороной системы сопровождения и наблюдения за гиперзвуковыми и баллистическими целями.

В то время как в Пентагоне стоят планы по отслеживаю китайских и российских ракет, американская военная промышленность сосредоточилась на создании своего гиперзвукового оружия.

16 мая сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешное испытание гиперзвукового оружия — гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW. После отделения от самолета ракета-носитель ARRW запустилась и достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.

Москва также приступила к разработке гиперзвукового оружия. 20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.