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США запустят спутники для слежки за гиперзвуковым оружием в 2023 году

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Министерство обороны США планирует в 2023 году вывести на орбиту прототипы спутников для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Об этом в среду, 11 мая, сообщил директор Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Джон Хилл.

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«Мы собираемся в марте 2023 года запустить в космос два взаимодействующих прототипа спутников», — заявил он во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Запуск аппаратов будет осуществлен в рамках создания американской стороной системы сопровождения и наблюдения за гиперзвуковыми и баллистическими целями.

Предполагается, что спутники позволят контролировать испытания в сфере оперативной ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Директор ПРО отметил, что для реализации проекта Пентагон обратится к одной из частных компаний, которые в настоящий момент участвуют в создании американской системы защиты от гиперзвукового оружия.

Ранее, 19 апреля, бывший служащий Пентагона заявил, что несмотря на успехи в развитии технологий, в настоящий момент американская армия потеряла преимущество и может стать уязвимой для противников США.

18 апреля вице-президент Камала Харрис объявила, что Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета (ASAT). Причинами такого решения, по данным зарубежных СМИ, является успешное испытание Россией комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042. Американские власти совместно с Евросоюзом осудили российские испытания якобы из-за большого количества осколков от уничтоженных спутников, которые создают угрозу другим космическим объектам, в частности другим спутникам и МКС.

В мае 2021 года американские военные потерпели неудачу в испытаниях собственной противоспутниковой ракеты Minuteman III. Отмечается, что программа тестового запуска Minuteman III была нужна для сбора данных, необходимых для поддержания работоспособности системы.

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