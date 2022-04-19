США отказались от испытаний противоспутникового оружия
Соединенные Штаты Америки вводят мораторий на испытания противоспутникового оружия. Информация об этом появилась 18 апреля на официальном сайте Белого дома.
«Сегодня на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии вице-президент Камала Харрис объявила, что Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета (ASAT) и стремятся сделать это новой международной нормой за ответственное поведение в космосе. Вице-президент также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе, чтобы сделать это нормой, доказывая, что такие усилия приносят пользу всем странам», — говорится в заявлении.
Как сообщает издание The Verge, США пошли на подобный шаг в свете испытания Россией 15 ноября 2021 года комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042. Американские власти совместно с Евросоюзом осудили российские испытания якобы из-за большого количества осколков от уничтоженных спутников, которые создают угрозу другим космическим объектам, в частности другим спутникам и МКС.
В мае 2021 года американские военные потерпели неудачу в испытаниях собственной противоспутниковой ракеты Minuteman III. Отмечается, что программа тестового запуска Minuteman III нужна для сбора данных, необходимых для поддержания работоспособности системы.