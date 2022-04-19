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США отказались от испытаний противоспутникового оружия

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Соединенные Штаты Америки вводят мораторий на испытания противоспутникового оружия. Информация об этом появилась 18 апреля на официальном сайте Белого дома.

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«Сегодня на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии вице-президент Камала Харрис объявила, что Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета (ASAT) и стремятся сделать это новой международной нормой за ответственное поведение в космосе. Вице-президент также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе, чтобы сделать это нормой, доказывая, что такие усилия приносят пользу всем странам», — говорится в заявлении.

Как сообщает издание The Verge, США пошли на подобный шаг в свете испытания Россией 15 ноября 2021 года комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042. Американские власти совместно с Евросоюзом осудили российские испытания якобы из-за большого количества осколков от уничтоженных спутников, которые создают угрозу другим космическим объектам, в частности другим спутникам и МКС.

В мае 2021 года американские военные потерпели неудачу в испытаниях собственной противоспутниковой ракеты Minuteman III. Отмечается, что программа тестового запуска Minuteman III нужна для сбора данных, необходимых для поддержания работоспособности системы.

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