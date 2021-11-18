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Стали известны подробности создания и испытаний комплекса космической обороны

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Успешное уничтожение спутника-мишени 15 ноября нынешнего года, вероятно, стало не первым испытанием новой российской системы противоракетной и противокосмической обороны. Характеристики пуска, отслеженные иностранными средствами наблюдения, оказались идентичны нескольким предыдущим испытаниям противоракеты «Нудоль» с Плесецка. Возможно, она же получила рассекреченное накануне Минобороны обозначение С-550.

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Упоминания опытно-конструкторской работы с обозначением «Нудоль» встречаются в годовых отчетах предприятий Концерна ВКО «Алмаз-Антей» с 2011 года. По данным зарубежных сайтов, отслеживающих космические запуски, первые успешные испытания российской противоракетной системы с Плесецка прошли 18 ноября 2015 года. В общей сложности они насчитывают около десятка тестов «Нудоля» с северного космодрома, не считая успешного уничтожения спутника-мишени в этом году.

По данным американского каталога космических объектов NORAD, пораженный спутник обращался на высотах чуть менее 500 км. На таких работают большинство космических аппаратов оптического и радиолокационного наблюдения, как коммерческих, так и военных. В диапазоне до 1000 км проходят и траектории баллистических ракет большой дальности.

«Можно с большой вероятностью утверждать, что 15 ноября была испытана именно разрабатываемая уже десятилетие противоракетная и противоспутниковая система, известная по названию опытно-конструкторской работы (ОКР) «Нудоль». Об этом говорят опубликованные точка запуска, параметры перехвата спутника и ряд других показателей. Маловероятно, что в понедельник испытывали с Плесецка другую систему, внезапно возникшую из ниоткуда», — считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Испытания 15 ноября показали, что система «Нудоль» находится в высокой степени готовности, отметил Дмитрий Корнев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия»

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