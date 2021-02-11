«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов

Началась подготовка к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта их первого штатного носителя — АПЛ «Белгород». Сейчас атомный крейсер готовится впервые выйти в море. Ранее уникальный стратегический подводный беспилотник тестировался с борта дизельной субмарины Б-90 «Саров». Эксперты считают, что что на завершение проекта создания комплекса с инновационными боеприпасами может потребоваться ещё несколько лет.

Финальные тесты

Ранее об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдонов» объявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Также о проведении тестов АПЛ «Белгород» сообщил журналистам в начале января генеральный директор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко. До ввода в строй специализированных подводных лодок-носителей нового вооружения «Посейдоны» испытывались с экспериментальной субмарины Б-90 «Саров». С 2008 года она проводила пуски макетов, а потом и прототипов ядерного робота.

В январе ПО «Севмаш» подготовило несколько извещений (имеются в распоряжении «Известий») о заключении контракта на монтаж испытательного оборудования для «Посейдонов» на строящейся АПЛ «Белгород». Точное наименование техники не раскрывается. Также в извещениях указаны и другие работы — в их числе завершение монтажа корабельной системы безопасности и борьбы за живучесть. Согласно датам, указанным в документах, для окончания разработки комплекса из подводной лодки и ядерных беспилотников понадобится ещё до пяти лет.

— На испытаниях «Белгорода» предстоит выполнить достаточно много этапов, — рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки капитан 1 ранга Игорь Курдин. — Будут проверяться ходовые качества лодки на различных режимах и скорость работы энергоустановки. Завершающими станут практические торпедные стрельбы, в том числе пуском «Посейдона». Сказать, сколько это займет времени, сейчас трудно. Если бы это была серийная лодка, тогда можно было бы делать какие-то предположения. Но для такого уникального корабля тесты могут занять достаточно продолжительное время.

Эксперт отметил, что изначально «Белгород» закладывался по проекту 949А «Антей». Такие лодки строились с середины 1980-х до середины 1990-х годов, и сегодня многие из них, пройдя модернизацию и получив новое оружие, остаются в строю.

— Эти корабли сразу строились с большим модернизационным запасом — пояснил Игорь Курдин. — Так, шахты оружия делали большего диаметра, чем боеприпасы, которые тогда использовали. Их прочный корпус прослужит долго, ядерная энергетическая установка требует только замены активной зоны, ну а радиоэлектронику и всё прочее можно поменять на новое. Поэтому лодки данного проекта, даже построенные еще 30 лет назад, остаются в строю и ходят на боевую службу.

Ядерное сердце

«Посейдон» — один из новых образцов оружия сдерживания, представленных в 2018 году Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Они предназначены для нанесения гарантированного ответного удара даже в случае внезапного нападения на Россию с применением средств массового уничтожения, включая ядерные.

Сердцем нового проекта стал инновационный малогабаритный реактор. Подробности его устройства не раскрываются. По словам президента, ядерная энергоустановка в сто раз меньше по объёму, чем двигатели АПЛ, и при этом превосходит их по мощности.

Напоминающий большую торпеду роботизированный аппарат благодаря компактному ядерному двигателю имеет неограниченную дальность хода. Он способен погружаться до одного километра глубины. Габариты позволяют установить на него мощнейшую боевую часть эквивалентную нескольким мегатоннам тротила. Этого достаточно для нанесения неприемлемого ущерба прибрежной инфраструктуре любого потенциального противника, а также уничтожения авианосных ударных групп. Была заявлена также возможность установки на беспилотники обычных боевых частей со взрывчаткой.

Министерство обороны продемонстрировало несколько видеороликов испытаний «Посейдонов» с пусками с подводной платформы и экспериментальной субмарины «Саров». Но о начале тестов со специализированных носителей пока не сообщалось. По разным сведениям, каждый из них будет нести от четырёх до шести шахтных установок для ядерных роботов.

Носитель «Посейдонов»

Вступить в строй «Белгород» должен незадолго до своего 30-летнего юбилея. Строительство «убийцы авианосцев» проекта 949А «Антей» началось ещё в 1992 году. Но вскоре работы, как и на множестве других недостроенных кораблей советской эпохи были заморожены. Лодку законсервировали. Дальнейшая её судьба долгие годы оставалась неопределённой. Две однотипные субмарины, постройка которых находилась на меньшей стадии готовности, разобрали на стапелях.

В 2006 году бывший тогда главой военного ведомства Сергей Иванов заявил, что АПЛ «Белгород» Министерству обороны не нужна. Рассматривалась возможность переоборудования её для другого заказчика, но идея так и не была реализована.

Интерес к недостроенному подводному крейсеру вернулся с началом проекта создания «Посейдонов». В 2009 году стартовала разработка проекта модернизации субмарины, а через три года главком ВМФ сообщил, что «Белгород» всё-таки будут достраивать, но в особом варианте для решения специальных задач. В 2012-м субмарину повторно заложили на заводе и началась крупномасштабная перестройка её корпуса. Вместо отсеков для крылатых ракет были установлены пусковые установки для нового оружия. Номер проекта сменили с 949А на 09852.

В апреле 2019-го лодку вывели из эллинга в Северодвинске. За её спуском на воду наблюдал по телемосту президент Владимир Путин. Начались проверки субмарины на плаву, достройка и тестирование её ядерного реактора. Ожидается, что испытания завершат к концу этого года. Ранее Минобороны сообщало о том, что экипаж для первого носителя уже сформирован и начал практическое освоение лодки и её оружия.