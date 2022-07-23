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Аналитик указал на странную реакцию Вашингтона на предупреждение Путина о «Сармате»

NI: США неожиданно отреагировали на новость об испытании ракеты «Сармат»
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Власти США довольно странно отреагировали на заявления президента РФ Владимира Путина о российской баллистической ракете «Сармат». На это обратил внимание 23 июля аналитик американской газеты The National Interest Марк Шнайдер.

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По словам Шнайдера, правительство не увидело угрозы для США и их союзников в тестировании Россией этого оружия.

«В 2018 году Путин заявил, что «Сармат» будет оснащен широким спектром мощных ядерных боеголовок, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными средствами уклонения от систем противоракетной обороны», — сообщил аналитик.

Автор статьи отмечает, что если Москва будет атаковать своей ракетой территорию Соединенных Штатов через Южный полюс, о существовании возможности чего РФ предупредила, то такая траектория «Сармата» позволит российским военным воспользоваться ограничениями в зоне действия американских радаров раннего предупреждения.

21 июля глава Северного командования (НОРТКОМ) вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия обладает внушительным арсеналом вооружения дальнего действия. Он отметил, что это является причиной, по которой он не стал бы недооценивать Россию.

20 июля китайские эксперты оценили возможности новейшего ракетного комплекса «Сармат», поступившего в распоряжение российских ВС. По мнению аналитиков, данная боевая система способна одним ударом уничтожить половину территории США. Также прозвучало мнение, что на данный момент «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием на земле.

22 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата новейшей российской баллистической ракеты «Сармат». Как отметил военный, она может летать через Северный полюс, при необходимости есть возможность проложить траекторию и через Южный полюс.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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