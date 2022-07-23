Стало известно о состоянии заболевшего оспой обезьян россиянина

Состояние российского пациента, у которого выявили оспу обезьян, не вызывает опасений. Об этом в субботу, 23 июля, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По состоянию на 23 июля в России подтвержден один завозной случай оспы обезьян. Инфицированный подходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в России на данный момент нет необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян.

Отмечается, что Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также для предотвращения возможности распространения заболевания.

Ранее в этот день в ведомстве сообщили, что в России не зафиксировано новых случаев оспы обезьян, при этом ситуация находится на строгом контроле.

Также в субботу ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Отмечалось, что вспышка представляет собой умеренный риск по всей планете, кроме Европы, где распространение инфекции находится на высоком уровне.

До этого, 21 июля, сообщалось, что специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над технологией для производства лекарства от заболеваний, вызываемых поксвирусами, в том числе обезьяньей оспы.

Накануне стало известно, что в организации разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. ФМБА уже провело доклинические исследования безопасности препарата и сейчас готовится к испытанию эффективности.

Кроме того, 20 июля, появилась информация о том, что ФМБА испытывает и готовит к регистрации тест-систему для выявления оспы обезьян.

Между тем вирусолог Анатолий Альтштейн 18 июля сообщил, что вирус оспы обезьян не может распространиться так же широко, как коронавирус, из-за невысокой заразности.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. 20 июля сообщалось, что у заболевшего прошел инкубационный период.