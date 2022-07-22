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Шире вдруг: ВОЗ обсуждает введение глобальной ЧС из-за оспы обезьян

Экспертов организации беспокоят ограниченные запасы вакцин от этой болезни
Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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ВОЗ 21 июля обсудила стоит ли объявлять ЧС международного масштаба из-за распространения оспы обезьян. На заседании Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, эксперты рассказали о том, почему в Европе и Америке болезнь распространяется быстрее, чем в Африке, и выразили опасение по поводу того, что в мире сейчас есть весьма ограниченные запасы вакцины от оспы. До объявления пандемии дело не дойдет, уверены опрошенные «Известиями» эпидемиологи и инфекционисты. Заболевание, пусть и впервые так активно распространяется за пределами Африки, имеет низкую заразность и невысокий уровень летальности.

Охарактеризовать ситуацию

Оспой обезьян заразились уже 14 тыс. человек в 70 странах мира, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 20 июля на брифинге в Женеве. Днем позже ВОЗ провела экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям. Именно эксперты этого органа рекомендую главе ВОЗ — объявлять ли ЧС в случае активного распространения того или иного заболевания.

Шире вдруг:
Оспа
Фото: REUTERS/ULAN/Pool / Latin America News Agency

Открывая сессию комитета, Гебрейесус выразил обеспокоенность все большим распространением вируса в разных странах мира. Однако объявлять ЧС стоит лишь после «рассмотрения многих факторов», подчеркнул он.

Вспышки заболеваемости в Европе и в Африке носят разный характер, отметили эксперты комитета ВОЗ. В Африке болезнь распространяется медленнее во многом из-за того, что протекает тяжелее отметили эксперты.

— В Конго у людей, подвергшихся воздействию оспы обезьян, видимые поражения [на коже] заметны уже через три-четыре дня, — приводит агентство Associated Press слова представителя Института национальных биомедицинских исследований Конго, вирусолога Пласида Мбалы.

Человек с большим количеством язв вряд ли выйдет на публику, что предотвратит дальнейшую передачу, подчеркнул ученый. В то же время, в таких странах, как Великобритания и США, врачи наблюдали у некоторых инфицированных людей только одно или два очага поражения, часто на гениталиях.

— Вы бы этого не заметили, даже находясь с этим человеком в такси или баре. Таким образом, на Западе люди без этих видимых поражений могут незаметно распространять болезнь, — заметил Мбала.

Профессор медицины Нигерийского университета дельты Нигера Дими Огойна высказал опасение, что ограниченные запасы вакцины в мире приведут к повторению проблем, возникших во время пандемии коронавируса, когда бедные страны остались с пустыми руками после того, как богатые страны закупили большую часть доз.

Шире вдруг:
Оспа
Фото: REUTERS/Harun Tulunay/Handout

Если объявить оспу обезьян ЧС международного масштаба, ажиотаж на вакцины может усилиться, даже с учетом того, что в большинстве стран заболевание протекает спокойно, подчеркнул он.

Однако, возможен и обратный эффект.

— Если переклассификация оспы обезьян в глобальную ЧС сделает вакцины доступными, то, возможно, это то, что нужно сделать, — сказал доктор Хью Адлер из Великобритании.

Два пути, два варианта

В России пока известно лишь об одном заболевшем обезьяньей оспой — инфекцию обнаружили у молодого человека, вернувшегося из путешествия в Португалию.

— У нас пока с вами один случай официально зарегистрированный, в Санкт-Петербурге, и это завоз из Европы. Уже прошло две недели, то есть инкубационный период. Пока продолжения никакого нет, — заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Однако, не смотря на низкие риски, специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) приступили к созданию лекарства.

— ФМБА России также проводит научные исследования по разработке технологии производства субстанции препарата для лечения нескольких заболеваний, вызываемых поксвирусами, включая оспу обезьян, чтобы в случае необходимости иметь возможность в кратчайший период развернуть производство лекарственного препарата для лечения опасного инфекционного заболевания, — сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

Шире вдруг:
Пробирки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ранее сообщалась, что сотрудники ФМБА разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. Уже началась подготовка к доклиническим испытаниям препарата.

— Есть два варианта заражения обезьяньей оспы, — рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. — Первый — когда инфекция передается от животного к человеку. В этом случае заболевание переносится тяжелее. Второй вариант — когда люди заражаются друг от друга. Здесь болезнь ослабевает, и осложнений намного меньше. Первый вариант более опасен, однако сегодня распространен второй. Кроме того, чтобы заразится, нужен тесный контакт. Это значит, что вовремя выявленный источник инфекции, позволяет изолировать очаг распространения.

В Африке высок риск подхватить заболевание именно от животного, а летальность вируса составляет 10%, однако за ее пределами оспа обезьян «не такая уж и смертоносная», добавил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. Это происходит как раз потому, что вне континента люди заражаются друг от друга более мягким вариантом инфекции.

— Болезнь долгая, она может длиться 2-3 недели, на теле появляется сыпь, которая воспаляется, возникают гнойники. Известно о двух вариантах вируса — более патогенный центральноафриканский и более мягкий западноафриканский. Тот вариант, что распространяется сейчас, западноафриканский, — сообщил он.

Тем не менее, разработка лекарства и вакцины «не помешает в любом случае», считает Евгений Тимаков.

— Специальные лекарства есть, например, для лечения ВИЧ-инфекции, гепатита C, гриппа, коронавируса и так далее. Но для большинства вирусных заболеваний нет таких специфичных лекарств. Натуральную оспу в том числе лечили без них. Думаю, поэтому сейчас и идут разработки таких препаратов, — объяснил Анатолий Альштейн.

Пандемии не будет

Решение ВОЗ созвать экстренное совещание, даже с учетом низкой заразности вируса, оправдано считает Анатолий Альштейн.

— Случаи выхода оспы обезьян за пределы Африки бывали, но в таких масштабах, когда мы имеем тысячи заболевших, это происходит впервые, — пояснил эпидемиолог.

Новые случаи заражения в России не исключены, отметил Анатолий Альштейн. Однако рисков для широкого распространения заболевания внутри страны он не видит.

Шире вдруг:
ВОЗ
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

С ним согласен и запредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Мер, которые принимает Роспотребнадзор, по его мнению, вполне достаточно.

Предпосылок для объявления пандемии оспы обезьян эпидемиолог тоже не наблюдает.

— Я думаю, что для этого нет оснований. С одной стороны, само понятие «пандемия» означает, что заболевание разошлось по всей Земле. Оспа обезьян действительно распространилась по всей планете — ее зафиксировали в разных странах Европы, в Штатах, в Канаде, в Австралии, в России. Но с другой стороны «пандемия» — это такой многообязывающий термин, и я не думаю, что мы должны им пользоваться для оспы обезьян, — сказал Анатолий Альштейн.

Инфекционист Евгений Тимаков также считает, что до объявления пандемии оспы обезьян не дойдет — у заболевания низкая контагеозность и невысокий уровень летальности.

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ сформулирует свои рекомендации в ближайшие дни. Их передадут главе организации Тедросу Аданому Гебрейесусу. Именно в его компетенции принятие решения — объявлять ЧС глобального масштаба, или нет.

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