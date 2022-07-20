Влететь в голову: названы неврологические осложнения оспы обезьян

Перенесенная оспа обезьян может быть связана с неврологическими и психиатрическими осложнениями. К такому выводу пришли зарубежные ученые, проанализировав научные публикации, описывающие прошлые вспышки инфекций. Среди возможных осложнений специалисты назвали поражения мышц, судороги, спутанность сознания и даже энцефалит. Российские специалисты утверждают, что нельзя исключать таких последствий со стороны ЦНС после обезьяньей оспы, однако они могут возникнуть как результат практически любой инфекции.

Нервный след

Заражение оспой обезьян может в будущем привести к неврологическим и психиатрическим последствиям. К такому выводу пришла группа ученых, в состав которой вошли специалисты Королевского университета Бэлфаста. Они проанализировали 1702 уникальных научных статьи и выбрали из них 19 работ, в которых описывались случаи 1 031 заражения оспой обезьян в предыдущие вспышки. Затем исследователи изучили, как часто у инфицированных развивались такие состояния, как миалгия (воспаления мышц), головная боль, утомляемость, судороги, спутанность сознания и энцефалит. Среди других зарегистрированных осложнений — сенсорно-перцептивные нарушения (измененное зрение, головокружение и светобоязнь) и психиатрические симптомы (тревога и депрессия).

«Имеются предварительные данные о ряде неврологических и психиатрических проявлений оспы обезьян, начиная от часто встречающихся и неспецифических неврологических симптомов (миалгия и головная боль) и заканчивая более редкими, но более тяжелыми неврологическими осложнениями, такими как энцефалит и судороги», — сказано в тексте статьи.

Как указали ирландские ученые, в научной литературе встречается меньше данных о психических последствиях оспы обезьян, и, хотя есть многочисленные сообщения о тревоге и депрессии, распространенность этих симптомов неизвестна.

«Показания нервной системы, связанные с MPX (обозначение оспы обезьян. — «Известия»), могут потребовать наблюдения в рамках текущей вспышки, — пришли к выводу авторы.

Последствия горячки

Как сказал «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, любая инфекция, которая сопровождается воспалением и температурой, провоцирует разрушение тканей.

— Оно всегда связано с неврологическими изменениями. Все мы знаем, что при большой температуре человек даже мыслит по-другому. Чем тяжелее инфекция, тем тяжелее и эти эффекты, даже если не было прямого влияния на ЦНС, — сказал эксперт.

Известно, что неврологические последствия могут быть практически у любой инфекции, подтвердил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Например, вирусы герпеса в разы увеличивают риски развития болезни Альцгеймера, заявил он «Известиям». Что касается оспы обезьян, пока процессы поражения нервной системы описаны скорее гипотетически и на небольшой выборке, отметил эксперт.

— Наверное, стоит прислушиваться к этому, но оценивать это как серьезную угрозу не стоит, — подчеркнул специалист.

Опасные осложнения

Пока неврологические и психиатрические последствия оспы обезьян стоит продолжать исследовать, считают опрошенные эксперты. Однако уже сейчас понятно, что осложнения могут быть очень тяжелыми, как и при натуральной оспе. Как сообщила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций (МАСОИ) Ирина Шестакова в своем докладе «Натуральная оспа и оспа обезьян в ряду биологических угроз» (есть в распоряжении «Известий»), последствиями перенесенного MPX может быть бактериальная инфекция кожи, поражения ЖКТ, обструкция дыхательных путей, бронхопневмония, дыхательная недостаточность, очень редко — сепсис. Также в небольшом проценте случаев действительно возможно развитие энцефалита.

«После остаются такие же отметины на коже, как после оспы, повышается вероятность невынашивания беременности и мертворождение», — указано в докладе специалиста.

При этом оспа обезьян напоминает другие инфекционные заболевания с лихорадкой и сыпью (такие, как ветряную оспу, корь, натуральную оспу), что затрудняет дифференциальную диагностику заболевания. Для постановки окончательного диагноза необходима лабораторная диагностика (ПЦР, антигены к ортопоксвирусам, определение антител IgM и IgG к ортопоксвирусам). Однако в инкубационном периоде никакие тесты не информативны, только на стадии лихорадки можно сделать мазок из носоглотки и ротоглотки на ПЦР. Определение антител и антигенов возможно лишь на стадии высыпания, рассказала Ирина Шестакова.

21 июля комитет ВОЗ должен предоставить генеральному директору организации сведения о том, насколько опасна вспышка оспы обезьян и существует ли риск чрезвычайной ситуации для мировой общественности. Не исключено, что ВОЗ предложит временные рекомендации по борьбе с распространением заболевания. В России, по данным Роспотребнадзора, за всё время вспышки выявлен один зараженный.