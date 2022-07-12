Оспа обезьян в России. Главное

Во вторник, 12 июля, в России был зарегистрирован первый случай оспы обезьян. По данным Роспотребнадзора, инфекция выявлена у молодого человека, который вернулся в страну из Европы.

«Известия» рассказывают, что известно о прецеденте, а также напоминают главную информацию об инфекционном заболевании.

Первый случай оспы обезьян в РФ — что известно

В первой половине дня 12 июля Роспотребнадзор констатировал заражение оспой обезьян гражданина России. Молодой человек вернулся из поездки по странам Европы. И, уже будучи в РФ, обратился к врачам с характерной для заболевания сыпью.

Ведомство сообщает, что у мужчины взяты были биоматериалы. По результатам исследования оспа обезьян была подтверждена.

Уточняется, что инфекционное заболевание протекает у пациента в легкой форме, его жизни ничего не угрожает. Люди, с которыми контактировал заболевший, установлены. Сам он находится в изоляции в инфекционной больнице.

В какой город прибыл гражданин, где проходит лечение, его возраст, вероятные пути заражения на момент подготовки материала не были обнародованы.

Оспа обезьян — что это, статистика, смертность

Оспа обезьян — это вирусная инфекция. До недавних пор она встречалась преимущественно в отдаленных районах Африки. Распространение по миру началось в конце весны 2022 года.

Последняя информация о количестве заболевших оспой обезьян от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поступала 6 июля. В опубликованном докладе говорится о 6027 случаях заболевания в 59 странах мира, что на 77% больше, чем в предыдущем отчете от 27 июня. По последним данным ВОЗ, от заболевания погибли 3 человека.



При этом, как сообщил 11 июля Reuters, число больных составляет более чем 7,6 тысяч. Отмечается, что вирус оспы обезьян выявлен в более чем 50 странах, которые не являются эндемичными для этой болезни.

Степень летальности оспы обезьян варьируется от 0 до 11%. Наиболее высокий показатель — среди детей младшего возраста. В последние годы смертельные исходы составляют 3-6%.

Пути передачи оспы обезьян

Первый путь передачи вируса — от животного к человеку. В частности, от зараженных древесных и полосатых белок, гамбийских крыс, соней и непосредственно обезьян, которые водятся в основном в Африке. Все чаще переносчиками выступают грызуны. Один из способов заражения — употребление в пищу мяса зараженного животного или непосредственная близость к нему.

Второй путь — от инфицированного человека к здоровому. Выделяют воздушно-капельный путь, но с примечанием — при тесном и длительном контакте «лицом к лицу». Оспа обезьян может передаваться от матери к плоду через плаценту или после родов, когда ребенок постоянно находится с мамой. Допускается и половой путь передачи.

Симптомы оспы обезьян

Инкубационный период составляет от шести до тринадцати дней, но может увеличиваться до двадцати одного дня.

Симптомами оспы обезьян у человека на первом этапе названы:

лихорадка,

сильная головная боль,

увеличение лимфатических узлов,

боли в спине,

мышечная боль,

слабость.

На втором этапе проявляются высыпания на коже (обычно через один–три дня после повышения температуры). Их больше на конечностях, чем на туловище. Сыть на лице, ладонях и стопах, гениталиях. Могут быть подвержены роговицы глаз.

Чем опасно заболевание

По последним данным, оспа обезьян – самокупируемое заболевание. В большинстве случаев по прошествии двух-четырых недель симптомы исчезают.

Тяжелые случаи, как правило, могут возникать у детей и пациентов с иммунодефицитом.

Наиболее распространенные осложнения после оспы:

вторичные инфекции,

бронхопневмония,

заражение крови,

энцефалит,

инфекция роговицы, которая может привести к потере зрения.

Лечение от оспы

Заболевшим оспой назначают лечение, направленное на облегчение вторичных симптомов. Допустим, жаропонижающие.

Круг контактов с пациентами должен быть максимально ограничен. Им предписаны постельный режим, сбалансированное питание и питье.

Бактериальные инфекции, которые могут возникнуть в результате заражения, лечатся по показаниям.

Прививка от оспы обезьян

Как заявляют медики, прививка от натуральной оспы может защитить от оспы обезьян. Вакцинация от этой инфекции массово проводилась в прошлом веке — тогда вирус натуральной оспы удалось победить.

В СССР граждан прививали вплоть до 1982 года. Считается, что прививка должна была обеспечить пожизненный иммунитет.

По данным ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян. Врачи полагают, что привитые граждане могут быть защищены от тяжелого течения болезни.

О коллективном иммунитете, однако, сейчас речи быть не может — граждане России моложе 40 лет не получили прививку.

По информации ВОЗ, в 2019 году для профилактики оспы обезьян была одобрена новая двухдозовая вакцина на основе модифицированного вируса коровьей оспы. Однако доступ к вакцине пока ограничен.