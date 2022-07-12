В России выявили первый случай оспы обезьян

В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил Роспотребнадзор.

Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью.

«Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, сейчас молодой человек находится в изоляции в инфекционной больнице. Болезнь при этом протекает в легкой форме, его жизни ничего не угрожает. Все контактные лица также установлены и находятся под наблюдением.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценивал вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

26 июня ВОЗ отказалась считать вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. При этом днем ранее была объявлена пандемия. В организации заявили, что заболевание должно быть устранено путем принятия незамедлительных мер везде, где вирус был обнаружен. На тот момент речь шла о 58 странах.

В то же время заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что локдауна или перехода на дистанционную работу в России из-за оспы обезьян не будет.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).