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Всемирная сеть здравоохранения официально объявила оспу обезьян пандемией
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В Роспотребнадзоре исключили введение локдауна из-за оспы обезьян

Представитель Роспотребнадзора Пшеничная исключила локдаун из-за оспы обезьян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Локдауна или перехода на дистанционную работу в России из-за оспы обезьян не будет. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы», — сказала она «РИА Новости».

Пшеничная подчеркнула, что оспа обезьян распространяется не так стремительно, как коронавирусная инфекция или грипп. По ее словам, заразиться оспой обезьян можно в случае близкого, длительного контакта с больным без мер предосторожности.

Ранее в этот же день Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) официально объявила оспу обезьян пандемией. В организации уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, и подчеркнули, что темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил «Известиям», что этот вирус распространен в большом количестве стран, поэтому можно сказать, что он принимает масштабы пандемии.

По его словам, у оспы обезьян на данный момент нет потенциала захватывать миллионы граждан по всему миру. В то же время противоэпидемические мероприятия проводятся в обычном рутинном порядке, поэтому в этом заявлении ВСЗ «есть нотки популизма».

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет. По ее словам, в целях профилактики распространения вируса уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер.

Накануне, 15 июня, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

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