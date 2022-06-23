Инфекционист прокомментировал объявление оспы обезьян пандемией

Оспа обезьян распространена в большом количестве стран, поэтому можно сказать, что вирус принимает масштабы пандемии. Об этом 23 июня заявил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, комментируя информацию о том, что Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) официально объявила оспу обезьян пандемией.

«Если подходить с формальными критериями, то пандемией называют массовое заболевание, которое распространяется в разных странах и континентах. Так как болезнь распространена в большом количестве стран, то можно сказать, что оспа обезьян принимает масштабы пандемии. Но, с другой стороны, это должно быть массовое и опасное заболевание. Сегодня мы имеем, насколько я представляю, всего лишь один летальный исход от данной болезни и говорить, что это массовая проблема системы здравоохранения всего мира, преждевременно», — сказал эксперт.

По его словам, у оспы обезьян на данный момент нет потенциала захватывать миллионы граждан по всему миру. В то же время противоэпидемические мероприятия проводятся в обычном рутинном порядке, поэтому в этом заявлении ВСЗ «есть нотки популизма».

«Распространение болезни будет зависеть от вирулентности возбудителя. Если говорить о вирусе натуральной оспы, то он качественно и с большим потенциалом распространяется воздушно-капельным путем. Это похоже на то, что мы могли наблюдать при COVID-19, когда в одном окружении заболевало большое количество членов трудового или учебного коллектива, были и внутрисемейные вспышки. Но возбудитель обезьяньей оспы не распространяется так массово», — отметил Вознесенский.

Он уточнил, что чаще всего заражение оспой обезьян происходит при довольно тесных контактах с кожей, слизистыми, предметами одежды инфицированного человека. При этом за последние 10 лет в мире было зафиксировано около 10 тыс. случаев заболевания оспой обезьян, поэтому потенциал массового распространения возбудителя не очень высокий.

Также специалист рассказал, что в России на данный момент зарегистрировано по меньшей мере два тест-набора для выявления болезни. Течение болезни при этом довольно благоприятное.

«Мер профилактики непосредственно против возбудителя оспы обезьян не разработано и точно не будет разработано в ближайшее время. На мой взгляд это больше информационный повод, чем повод для беспокойства», — подытожил инфекционист.

Ранее в этот день ВСЗ официально объявила оспу обезьян пандемией. В организации подчеркнули, что вспышка заболевания «должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается». Там уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

В этот же день иммунолог Николай Крючков заявил, что поле для мутаций оспы обезьян постоянно расширяется, а скорость увеличивается. При сохранении этих темпов вполне вероятно появление мутации, которая окажется более заразной и патогенной.