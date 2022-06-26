ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС мирового масштаба

Вспышка оспы обезьян носит чрезвычайный характер, при этом на данный момент не является чрезвычайной ситуацией международного значения (ЧСЗМЗ). Об этом сообщили в субботу, 25 июня, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания комитета по чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что заседание комитета прошло накануне, в пятницу.

«Хотя несколько членов [комитета] высказали различающиеся мнения, комитет решил консенсусом представить генеральному директору ВОЗ рекомендацию о том, что на нынешнем этапе эта вспышка не должна характеризоваться как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — говорится в сообщении.

Ввиду чрезвычайного характера вспышки заболевания «контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию», добавили в организации.

Ранее, 24 июня, Financial Times со ссылкой на исследования сообщила, что вирус обезьяньей оспы может проявить первые мутации, касающиеся темпов передачи заболевания от человека к человеку, раньше, чем рассчитывали ученые. Количество мутаций в вирусе обезьяньей оспы, который распространяется в этом году, был неожиданно высок, объяснили ученые.

При этом, как эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов заявил «Известиям» ранее в этот же день, объявить инфекцию пандемией могут только специализированные государственные или международные агентства, работающие в сфере здравоохранения, например Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) или ведомства отдельных стран.

При этом заявления общественной организации «Всемирная сеть здравоохранения» (World Health Network) о том, что ситуация с распространением инфекции является серьезной, — правильные.

Накануне ВСЗ объявила оспу обезьян пандемией. В организации подчеркнули, что вспышка заболевания «должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается». Там уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

В то же время заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что локдауна или перехода на дистанционную работу в России из-за оспы обезьян не будет.

Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян. По данным на 15 июня ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.