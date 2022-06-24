Ученые предупредили о быстрой мутации оспы обезьян

Вирус обезьяньей оспы может проявить первые мутации раньше, чем рассчитывали ученые, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследования.

Как считают ученые, мутации касаются темпов передачи заболевания от человека к человеку. И количество мутаций в вирусе обезьяньей оспы, который распространяется в этом году, был неожиданно высок.

«(Вспышка) вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вирусов», — сообщает издание.

Исследователи сообщают, что им удалось обнаружить более 50 мутаций.

Как заявил «Известиям» эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов, что раз ВОЗ еще не объявила вспышку обезьян пандемией, значит, в этом нет нужды. Эксперт призвал также граждан прислушиваться к официальным источникам информации и не обращать внимание на слухи.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила об общем количестве случаев заражения обезьяньей оспой в мире. По данным ВОЗ, с начала текущего года было обнаружено более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян.

Накануне ВСЗ объявила оспу обезьян пандемией. В организации подчеркнули, что вспышка заболевания «должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается». Там уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

Однако доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Известиям» подчеркнул, что у оспы обезьян на данный момент нет потенциала захватывать миллионы граждан по всему миру. Он также указал на «нотки популизма» в заявлении ВСЗ