Эксперт призвал не доверять заявлениям о признании оспы обезьян пандемией

Американская общественная организация «Всемирная сеть здравоохранения» (World Health Network) не может сама объявить вспышку оспы обезьян пандемией или эпидемией, однако ее заявление о серьезности ситуации с распространением инфекции может быть правильным. Об этом «Известиям» 24 июня заявил эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

Он подчеркнул, что объявить инфекцию пандемией могут только специализированные государственные или международные агентства, работающие в сфере здравоохранения, например Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) или ведомства отдельных стран.

«Сейчас же, в преддверии закрытой встречи ведущих специалистов ВОЗ в отношении вспышки вируса оспы обезьян, американская общественная организация, World Health Network (WHN), организованная под эгидой одной американской НКО, объединяющая разные группы ученых и общественных объединений, объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Однако такая организация не может объявлять сама вспышку оспы обезьян пандемией или эпидемией, а может лишь предложить объявить ее таковой», — указал специалист.

По его мнению, такое заявление в преддверии закрытой встречи экспертов ВОЗ может в некотором роде повлиять на решение экспертов. Однако объявление пандемии или эпидемии — это общемировой вопрос, требующий от стран мира целого комплекса мер для защиты населения и предотвращения дальнейшего распространения вируса, отметил Ломоносов.

«Призыв организации «ситуация серьезная, давайте обратим внимание» — это, скорее всего, правильно. Любая инфекция, которая начинает распространяться и быстро адаптируется, требует повышенного внимания», — продолжил эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что объявление какой либо вспышки пандемией может потребовать значительных ресурсов на обеспечение карантинных мер. И если ВОЗ и другие агентства в сфере здравоохранения не видят в этом необходимости, значит, пока в этом действительно нет нужды.

«Важно обращать внимание на заявления официальных ведомств, а не отдельных компаний или НКО, не являющихся представителями официальных органов. Поэтому давайте дождемся позиции ВОЗ по этому вопросу, тем более ждать недолго. И давайте помнить, что за вопросы эпидемиологического контроля и надзора в России отвечает Роспотребнадзор, и давайте прислушиваться к информации от этого официального источника», — резюмировал Ломоносов.

Накануне ВСЗ объявила оспу обезьян пандемией. В организации подчеркнули, что вспышка заболевания «должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается». Там уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

Однако доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Известиям» подчеркнул, что у оспы обезьян на данный момент нет потенциала захватывать миллионы граждан по всему миру. Он также указал на «нотки популизма» в заявлении ВСЗ.