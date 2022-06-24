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Эксперт призвал не доверять заявлениям о признании оспы обезьян пандемией

Эксперт Ломоносов: ВОЗ еще не объявила вспышку обезьян пандемией, значит, в этом нет нужды
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Фото: Global Look Press/Andrew Gal
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Американская общественная организация «Всемирная сеть здравоохранения» (World Health Network) не может сама объявить вспышку оспы обезьян пандемией или эпидемией, однако ее заявление о серьезности ситуации с распространением инфекции может быть правильным. Об этом «Известиям» 24 июня заявил эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

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Он подчеркнул, что объявить инфекцию пандемией могут только специализированные государственные или международные агентства, работающие в сфере здравоохранения, например Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) или ведомства отдельных стран.

«Сейчас же, в преддверии закрытой встречи ведущих специалистов ВОЗ в отношении вспышки вируса оспы обезьян, американская общественная организация, World Health Network (WHN), организованная под эгидой одной американской НКО, объединяющая разные группы ученых и общественных объединений, объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Однако такая организация не может объявлять сама вспышку оспы обезьян пандемией или эпидемией, а может лишь предложить объявить ее таковой», — указал специалист.

По его мнению, такое заявление в преддверии закрытой встречи экспертов ВОЗ может в некотором роде повлиять на решение экспертов. Однако объявление пандемии или эпидемии — это общемировой вопрос, требующий от стран мира целого комплекса мер для защиты населения и предотвращения дальнейшего распространения вируса, отметил Ломоносов.

«Призыв организации «ситуация серьезная, давайте обратим внимание» — это, скорее всего, правильно. Любая инфекция, которая начинает распространяться и быстро адаптируется, требует повышенного внимания», — продолжил эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что объявление какой либо вспышки пандемией может потребовать значительных ресурсов на обеспечение карантинных мер. И если ВОЗ и другие агентства в сфере здравоохранения не видят в этом необходимости, значит, пока в этом действительно нет нужды.

«Важно обращать внимание на заявления официальных ведомств, а не отдельных компаний или НКО, не являющихся представителями официальных органов. Поэтому давайте дождемся позиции ВОЗ по этому вопросу, тем более ждать недолго. И давайте помнить, что за вопросы эпидемиологического контроля и надзора в России отвечает Роспотребнадзор, и давайте прислушиваться к информации от этого официального источника», — резюмировал Ломоносов.

Накануне ВСЗ объявила оспу обезьян пандемией. В организации подчеркнули, что вспышка заболевания «должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается». Там уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

Однако доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Известиям» подчеркнул, что у оспы обезьян на данный момент нет потенциала захватывать миллионы граждан по всему миру. Он также указал на «нотки популизма» в заявлении ВСЗ.

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