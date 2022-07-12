Статистика оспы обезьян в мире в июле 2022 : в каких странах выявили инфекцию

Новая вспышка вирусного заболевания — оспы обезьян — наблюдается в ряде стран мира в 2022 году. Во вторник, 12 июля, стало известно о первом случае заражения в России. «Известия» подготовили статистику заболеваемости оспой обезьян в мире.

Общее число заболевших оспой обезьян в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным 6 июля, общее количество случаев оспы обезьян составляет 6027. Этот показатель на 77% выше, чем в прошлом докладе от 27 июня. В настоящий момент инфекция выявлена в 59 государствах мира. Количество летальных исходов составляет 3 человека.

11 июля Reuters опубликовал обновленные данные о количестве заболевших. По данным агентства, число пациентов с оспой обезьян составляет свыше 7,6 тысяч.

Ниже представлены страны, власти которых объявили о случаях заболевания оспой обезьян.

Статистика оспы обезьян по странам

Австралия — 23 случая заболевания (по состоянию 11 июля)

Новая Зеландия — 1 случай заболевания (по состоянию на 9 июля)

Сингапур — 2 случая (по состоянию на 6 июля)

Южная Корея — 2 случая (по состоянию на 22 июня)

Тайвань — 1 случай (по состоянию на 24 июня)

Австрия — 62 случая (по состоянию на 8 июля)

Бельгия — 168 случая (по состоянию на 5 июля)

Болгария — 3 случая (по состоянию на 30 июня)

Хорватия — 1 случай (по состоянию на 23 июня)

Чешская республика — 9 случаев (по состоянию на 4 июля)

Эстония — 2 случаев (по состоянию на 8 июля)

Финляндия — 13 случаев (по состоянию на 11 июля)

Франция — 721 случай (по состоянию на 7 июля)

Грузия — 1 случай (по состоянию на 15 июня)

Германия — 1556 случаев (по состоянию на 11 июля)

Гибралтар — 1 случай (по состоянию на 1 июня)

Греция — 11 случай (по состоянию на 7 июля)

Венгрия — 24 случай (по состоянию на 8 июля)

Исландия — 6 случай (по состоянию на 7 июля)

Ирландия — 44 случай (по состоянию на 6 июля)

Италия — 233 случай (по состоянию на 6 июля)

Латвия — 2 случая (по состоянию на 8 июня)

Люксембург — 6 случаев (по состоянию на 6 июля)

Мальта — 8 случаев (по состоянию на 8 июля)

Нидерланды — 402 случай (по состоянию на 7 июля)

Норвегия — 25 случаев (по состоянию на 8 июля)

Польша — 13 случай (по состоянию на 8 июля)

Португалия — 473 случая (по состоянию на 7 июля)

Румыния — 14 случай (по состоянию на 8 июля)

Сербия — 1 случай (по состоянию на 17 июня)

Словения — 9 случаев (по состоянию на 28 июня)

Словакия — 1 случай (по состоянию на 7 июля)

Испания — 2034 случаев (по состоянию на 8 июля)

Швеция — 43 случаев (по состоянию на 6 июля)

Швейцария — 140 случай (по состоянию на 8 июля)

Великобритания — 1552 случай (по состоянию на 8 июля)

Израиль — 61 случай (по состоянию на 11 июля)

Ливан — 1 случай (по состоянию на 20 июня)

Марокко — 1 случай (по состоянию на 2 июня)

Южная Африка — 3 случая (по состоянию на 11 июля)

Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) — 3 случая (по состоянию на 15 июня)

Турция — 1 случай (по состоянию на 30 июня)

Аргентина — 6 случаев (по состоянию на 30 июня)

Багамские острова — 1 случай (по состоянию на 24 июня)

Бразилия — 173 случай (по состоянию на 8 июля)

Канада — 401 случай (по состоянию на 8 июля)

Чили — 13 случай (по состоянию на 6 июля)

Колумбия — 3 случая (по состоянию на 1 июля)

Доминиканская республика — 1 случай (по состоянию на 6 июля)

Эквадор — й случай (по состоянию на 6 июля)

Ямайка — 1 случай (по состоянию на 6 июля)

Мексика — 15 случай (по состоянию на 3 июля)

США — 790 случай (по состоянию на 8 июля)

Панама — 1 случай (по состоянию на 4 июля)

Перу — 18 случаев (по состоянию на 7 июля)

Венесуэла — 1 случай (по состоянию на 12 июня)

Оспа обезьян в России

12 июля Роспотребнадзор сообщил о первом случае оспы обезьян в России. Инфекцию выявили в Санкт-Петербурге. Течение заболевания характеризуется как легкое, жизни пациента ничего не угрожает.

Как уточнили в городском управлении Роспотребнадзора, заболевшего госпитализировали в одно из медучреждений Петербурга. Его изолировали в отдельную палату.

Предварительное эпидемиологическое исследование показало, что мужчина заразился в ходе путешествия в одну из стран Европы.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с «Известиями» подчеркнула, что вирус оспы обезьян вряд ли будет быстро распространяться по России, однако профилактические мероприятия должны быть. По ее словам, избежать распространения инфекции помогут меры, которые вводились против COVID-19, а именно соблюдение дистанции и личной гигиены.

Подробнее о путях передачи оспы обезьян, симптомах, лечении и вакцинации — в материале «Известий».