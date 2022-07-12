Статистика оспы обезьян в мире в июле 2022 : в каких странах выявили инфекцию
Новая вспышка вирусного заболевания — оспы обезьян — наблюдается в ряде стран мира в 2022 году. Во вторник, 12 июля, стало известно о первом случае заражения в России. «Известия» подготовили статистику заболеваемости оспой обезьян в мире.
Общее число заболевших оспой обезьян в мире
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным 6 июля, общее количество случаев оспы обезьян составляет 6027. Этот показатель на 77% выше, чем в прошлом докладе от 27 июня. В настоящий момент инфекция выявлена в 59 государствах мира. Количество летальных исходов составляет 3 человека.
11 июля Reuters опубликовал обновленные данные о количестве заболевших. По данным агентства, число пациентов с оспой обезьян составляет свыше 7,6 тысяч.
Ниже представлены страны, власти которых объявили о случаях заболевания оспой обезьян.
Статистика оспы обезьян по странам
Австралия — 23 случая заболевания (по состоянию 11 июля)
Новая Зеландия — 1 случай заболевания (по состоянию на 9 июля)
Сингапур — 2 случая (по состоянию на 6 июля)
Южная Корея — 2 случая (по состоянию на 22 июня)
Тайвань — 1 случай (по состоянию на 24 июня)
Австрия — 62 случая (по состоянию на 8 июля)
Бельгия — 168 случая (по состоянию на 5 июля)
Болгария — 3 случая (по состоянию на 30 июня)
Хорватия — 1 случай (по состоянию на 23 июня)
Чешская республика — 9 случаев (по состоянию на 4 июля)
Эстония — 2 случаев (по состоянию на 8 июля)
Финляндия — 13 случаев (по состоянию на 11 июля)
Франция — 721 случай (по состоянию на 7 июля)
Грузия — 1 случай (по состоянию на 15 июня)
Германия — 1556 случаев (по состоянию на 11 июля)
Гибралтар — 1 случай (по состоянию на 1 июня)
Греция — 11 случай (по состоянию на 7 июля)
Венгрия — 24 случай (по состоянию на 8 июля)
Исландия — 6 случай (по состоянию на 7 июля)
Ирландия — 44 случай (по состоянию на 6 июля)
Италия — 233 случай (по состоянию на 6 июля)
Латвия — 2 случая (по состоянию на 8 июня)
Люксембург — 6 случаев (по состоянию на 6 июля)
Мальта — 8 случаев (по состоянию на 8 июля)
Нидерланды — 402 случай (по состоянию на 7 июля)
Норвегия — 25 случаев (по состоянию на 8 июля)
Польша — 13 случай (по состоянию на 8 июля)
Португалия — 473 случая (по состоянию на 7 июля)
Румыния — 14 случай (по состоянию на 8 июля)
Сербия — 1 случай (по состоянию на 17 июня)
Словения — 9 случаев (по состоянию на 28 июня)
Словакия — 1 случай (по состоянию на 7 июля)
Испания — 2034 случаев (по состоянию на 8 июля)
Швеция — 43 случаев (по состоянию на 6 июля)
Швейцария — 140 случай (по состоянию на 8 июля)
Великобритания — 1552 случай (по состоянию на 8 июля)
Израиль — 61 случай (по состоянию на 11 июля)
Ливан — 1 случай (по состоянию на 20 июня)
Марокко — 1 случай (по состоянию на 2 июня)
Южная Африка — 3 случая (по состоянию на 11 июля)
Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) — 3 случая (по состоянию на 15 июня)
Турция — 1 случай (по состоянию на 30 июня)
Аргентина — 6 случаев (по состоянию на 30 июня)
Багамские острова — 1 случай (по состоянию на 24 июня)
Бразилия — 173 случай (по состоянию на 8 июля)
Канада — 401 случай (по состоянию на 8 июля)
Чили — 13 случай (по состоянию на 6 июля)
Колумбия — 3 случая (по состоянию на 1 июля)
Доминиканская республика — 1 случай (по состоянию на 6 июля)
Эквадор — й случай (по состоянию на 6 июля)
Ямайка — 1 случай (по состоянию на 6 июля)
Мексика — 15 случай (по состоянию на 3 июля)
США — 790 случай (по состоянию на 8 июля)
Панама — 1 случай (по состоянию на 4 июля)
Перу — 18 случаев (по состоянию на 7 июля)
Венесуэла — 1 случай (по состоянию на 12 июня)
Оспа обезьян в России
12 июля Роспотребнадзор сообщил о первом случае оспы обезьян в России. Инфекцию выявили в Санкт-Петербурге. Течение заболевания характеризуется как легкое, жизни пациента ничего не угрожает.
Как уточнили в городском управлении Роспотребнадзора, заболевшего госпитализировали в одно из медучреждений Петербурга. Его изолировали в отдельную палату.
Предварительное эпидемиологическое исследование показало, что мужчина заразился в ходе путешествия в одну из стран Европы.
Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с «Известиями» подчеркнула, что вирус оспы обезьян вряд ли будет быстро распространяться по России, однако профилактические мероприятия должны быть. По ее словам, избежать распространения инфекции помогут меры, которые вводились против COVID-19, а именно соблюдение дистанции и личной гигиены.
Подробнее о путях передачи оспы обезьян, симптомах, лечении и вакцинации — в материале «Известий».