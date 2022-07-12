Вирусолог оценила вероятность быстрого распространения оспы обезьян в России

Знания об оспе обезьян свидетельствуют о том, что вирус вряд ли будет быстро распространяться по России. На это указала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова, комментируя «Известиям» информацию о первом случае оспы обезьян в РФ.

«Сегодня наши знания о той оспе обезьян, которая сейчас циркулирует на Африканском континенте, говорят, что она вряд ли будет быстро распространяться в нашей стране. Но профилактические мероприятия должны быть. И та профилактика, которую мы проводили в отношении COVID-19 (соблюдение дистанции, соблюдение личной гигиены) поможет избежать и заражения оспой обезьян. Тем более что близкие тесные контакты с незнакомыми людьми могут быть опасны не только этой инфекцией», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, вирус оспы обезьян не распространяется так быстро, как грипп или COVID-19. Заражение происходит при более тесном контакте.

«В настоящее время интенсивность распространения оспы обезьян среди населения не такая, как могла бы быть, если говорить, например, о натуральной оспе. Однако из того, что мы знали, например, о коронавирусе, мы даже не могли предположить, что будут такие разнообразные мутации», — добавила Малинникова.

12 июля Роспотребнадзор объявил о первом случае оспы обезьян в России. По данным ведомства, инфекция выявлена у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

Кроме того, в Минздраве заявили, что система здравоохранения РФ готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. В России с мая проводится обучение медработников по вопросам данного заболевания.