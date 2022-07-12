В Минздраве РФ рассказали о состоянии пациента с выявленной оспой обезьян

Пациент с выявленной оспой обезьян находится в удовлетворительном состоянии. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Пациент с подтвержденной оспой обезьян в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ему оказывается вся необходимая помощь, угрозы его жизни нет.

Кроме того, в министерстве заявили, что система здравоохранения РФ готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. В России с мая проводятся обучения медработников по вопросам данного заболевания.

Также Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике и лечению оспы обезьян.

Ранее в этот день в России выявили первый случай оспы обезьян. Заболевание обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, сейчас молодой человек находится в изоляции в инфекционной больнице. Болезнь при этом протекает в легкой форме. Все контактные лица также установлены и находятся под наблюдением.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценивал вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

26 июня ВОЗ отказалась считать вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. При этом за день до этого была объявлена пандемия. В организации заявили, что заболевание должно быть устранено путем принятия незамедлительных мер везде, где вирус был обнаружен. На тот момент речь шла о 58 странах.

В то же время заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что локдауна или перехода на дистанционную работу в России из-за оспы обезьян не будет.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).