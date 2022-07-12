Португальский пациент: близка ли Россия к эпидемии оспы обезьян

Первый в России случай заболевания оспой обезьян выявили у жителя Санкт-Петербурга, вернувшегося из Европы. Он изолирован в больнице, болезнь протекает легко, под наблюдением находится и круг его контактов, сообщили в Роспотребнадзоре. Система здравоохранения готова к выявлению новых случаев, отметили в Минздраве. А Минпромторг уверил, что запасов лекарств и вакцин, которые могут понадобиться в случае вспышки болезни, в стране достаточно. Эксперты уверены, что эпидемии не будет. В ближайшее время в России может появиться и новая вакцина, эффективная в том числе против этой болезни: ГНЦ «Вектор» уже направил в Минздрав заявку на ее регистрацию.

Первый пошел

В России подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Инфекцию выявили у молодого человека, жителя Санкт-Петербурга, который вернулся из поездки в Португалию и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, сообщили в Роспотребнадзоре.

Сейчас пациент изолирован в отдельной боксированной палате (со специальным шлюзом для предотвращения распространения инфекции), его жизни ничего не угрожает, поскольку болезнь протекает в легкой форме, добавили в ведомстве. Круг тех, с кем контактировал заболевший, уже установили.

— В случае подтверждения диагноза им будет оказана необходимая медпомощь. Вовремя начатое эпидемиологическое расследование помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции, — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Заболевшего выявили благодаря тест-системам, которые государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» направил в регионы.

Португальский пациент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Первичная диагностика с помощью указанных тест-комплектов проводится на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда поступают биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян. Особое внимание уделяется тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных (кожных. — «Известия») заболеваний, — пояснили там.

Вирус оспы обезьян в мае этого года начал активно распространяться в нетипичных для этой инфекции странах. 90% случае заражения выявлены в Европе. Есть заболевшие в Австралии, Канаде, США, Марокко, Бразилии, Латвии и других странах. По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования, уточнил Роспотребнадзор. Их них 473 — в Португалии.

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 25 июня признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

По последним данным ВОЗ, от заболевания погибли три человека. Степень летальности оспы обезьян в зависимости от страны и конкретной вспышки варьируется от 0 до 11%. В последние годы смертность не превышала 6%. Наиболее высокий показатель — среди детей младшего возраста.

Всего в достатке

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян, сообщили ранее в министерстве здравоохранения. Во временных рекомендациях приведены имеющиеся данные о заболевании, указаны алгоритмы его диагностики. Также в них есть информация о специфических и неспецифических мерах профилактики. Среди них — соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекционные мероприятия.

Португальский пациент1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минпромторга.

Прорабатывается возможность масштабирования технологии производства вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян, следует из сообщения.

Отдельной вакцины против оспы обезьян нет. Но предыдущие научные работы доказали, что люди, вакцинированные от обычной (черной) оспы, имеют иммунитет и защиту и от обезьяньей оспы, сообщил «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Ранее это же подтверждали и в государственном научном центре «Вектор».

— Сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, — это только «Вектор». И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую, — сообщил Андрей Продеус.

По его словам, новая вакцина «находится чуть ли не на третьей фазе клинических испытаний».

19 мая 2022 года Роспотребнадзор сообщал, что ГНЦ «Вектор» направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения под названием «ОртопоксВак».

«ОртопоксВак — вакцина на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций. [Она] представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности», — говорилось в сообщении ведомства.

Португальский пациент2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Не быстрее коронавируса

Оспа обезьян продолжит распространяться во всем мире, но паниковать из-за ее появления в России не стоит , заявили «Известиям» эксперты.

Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов оценил риски распространения этого заболевания в России как низкие, а принятые меры по выявлению заболевших и контактных как вполне эффективные.

— Ситуация напоминает 1959 год, когда один из туристов посетил Индию, там подхватил оспу, приехал в Москву и вечером ему стало плохо. Тогда приняли беспрецедентные меры, выявили 10 тыс. прямых и непрямых контактов и всех поместили в карантин. Это позволило предотвратить вспышку заболеваемости в Москве и в стране. Но тогда речь шла о натуральной оспе, которая гораздо более заразна, чем оспа обезьян, — рассказал он.

Распространяющееся сейчас по миру заболевание гораздо хуже передается от человека к человеку, нежели грипп или COVID-19, поскольку для него необходим более тесный контакт между людьми, отметила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

— Сейчас интенсивность распространения оспы обезьян среди населения не такая, как могла бы быть, если говорить, например, о натуральной оспе. Но вирусы имеют свойство мутировать. Если говорить о том же коронавирусе, изначально мы не могли предположить, что будут такие разнообразные мутации. Тем не менее сегодня наши знания об оспе обезьян говорят, что оно вряд ли будет быстро распространяться в нашей стране, — пояснила она.

Профилактические мероприятия, по ее мнению, должны быть схожими с теми, которые применялись при коронавирусе: соблюдение дистанции и норм личной гигиены. Это особенно важно потому, что близкие тесные контакты с незнакомыми людьми могут быть опасны не только этой инфекцией, напомнила Елена Малинникова.

Португальский пациент3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мерой профилактики против оспы обезьян может стать и вакцинация, добавил Андрей Продеус.

— Потенциально прививка может быть очень эффективна. Но вернуться к вопросу о вакцинации нужно будет позже, когда станет понятно, насколько серьезно встала проблема, — пояснил он.

По словам эксперта, любую вакцинацию, особенно массовую, проводят от заболеваний, от которых не существует лечения либо если лечение есть, но заболевание протекает очень быстро и тяжело, как, например, менингит. Пока оспа обезьян не входит ни в ту, ни в другую категорию. От нее существует специфическое противовирусное лечение. Есть и препараты, останавливающие репликацию вируса.