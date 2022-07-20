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ФМБА разработало тест-систему для выявления оспы обезьян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе агентства.

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«В ФМБА России по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой разработана тест-система для выявления вируса оспы обезьян. Тест-система проходит испытания и готовится к регистрации», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее, 18 июля, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что вирус оспы обезьян не может распространиться так же широко, как коронавирус, из-за невысокой заразности.

До этого, 14 июля, Альтштейн также рассказал об основных симптомах оспы обезьян. По его словам, инфекцию можно различить по воспалению лимфатических узлов, характерной сыпи, головной боли, повышению температуры и тошноте.

Между тем главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус 12 июля сообщил «Известиям», что вакцина от черной оспы эффективна против оспы обезьян.

В этот же день стало известно, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. По данным Роспотребнадзора, состояние пациента удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

При этом заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова отметила, что знания об оспе обезьян свидетельствуют о том, что вирус вряд ли будет быстро распространяться по России. По ее словам, вирус оспы обезьян не распространяется так быстро, как грипп или COVID-19. Заражение происходит при более тесном контакте. Избежать распространения инфекции поможет соблюдение дистанции и личной гигиены.

Роспотребнадзор оценивал вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

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