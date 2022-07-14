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В Центре им. Гамалеи назвали основные симптомы оспы обезьян

Вирусолог Альтштейн: основными симптомами оспы обезьян являются головная боль, повышение температуры и тошнота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, что основными симптомами оспы обезьян являются головная боль, повышение температуры и тошнота.

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В беседе с ТАСС в четверг, 14 июля, специалист отметил, что также к главным симптомом относится воспаление лимфатических узлов. Он уточнил, что начиная с третьего-пятого дня после заражения у человека появляется характерная сыпь — сначала пятна, затем припухлости, на которых образуются пузырьки с прозрачным содержимым, которые могут нагнаиваться. Затем появляются корочки, которые со временем отпадают.

«Натуральная оспа оставляет рубцы, оспа обезьян — нет», — пояснил Альтштейн.

Эксперт рассказал, что возникающая при оспе сыпь проходит сама и не требует дополнительного лечения. Между тем, подчеркнул он, проконсультироваться с врачом необходимо. Он указал на то, что если повышается температура тела, то это может говорить о бактериальном заражении и тогда потребуются антибиотики.

Ранее в этот день иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с радио Sputnik заявил, что при обнаружении у себя указанных симптомов следует не покидать дом и позвонить в поликлинику по месту жительства, предупредив их о своих подозрениях, сообщает сайт kp.ru.

Если диагноз подтвердится, пациенту предстоит примерно три недели карантина — именно столько в среднем протекает заболевание.

13 июля Крючков в беседе с Lenta.Ru отмечал, что высокая несбиваемая температура, неприятные ощущения со стороны сердца и давление могут быть самыми опасными симптомами оспы обезьян, говорящими о переходе болезни в тяжелую или среднетяжелую форму.

12 июля он посоветовал людям, которые контактировали с заболевшим, наблюдать за своим состоянием и при появлении признаков, в том числе высокой температуры, незамедлительно обратиться за помощью к врачу, пишет RT.

В тот же день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что инфекция передается контактным способом, воздушно-капельный путь передачи встречается довольно редко. Поэтому в качестве профилактики необходимо чаще мыть руки и соблюдать простые меры предосторожности, отмечает телеканал «Звезда».

Согласно последним данным, количество заражений оспой обезьян в мире превысило 9 тыс., в 63 странах выявили более 9 тыс. случаев инфицирования, сообщает сайт aif.ru. 12 июля стало известно, что первый случай оспы обезьян подтвержден в России. Как отметили в Роспотребнадзоре, заражение выявили у мужчины, который вернулся в РФ после поездки в Европу. По прибытии он пожаловался на характерную для заболевания сыпь.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценивал вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

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