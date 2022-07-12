Вирусолог предрек выявление новых случаев оспы обезьян в России

Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов спрогнозировал выявление новых случаев оспы обезьян в России.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 12 июля, специалист предположил, что оспа обезьян продолжит распространяться в РФ после того, как ее завезли.

По его мнению, будут фиксироваться и новые завозные случаи, и примеры распространения заболевания внутри страны.

«Вероятнее всего, этот человек уже был инфекционен до выявления болезни, общался с другими людьми. Проблема в том, что инфекция раньше не обладала способностью быстро распространяться, это наблюдается только в последнее время», — объяснил Чепурнов.

Он напомнил, что ранее для передачи болезни требовались длительные контакты, ее распространение легко удавалось пресекать благодаря идентифицируемым симптомам. Сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас оспа обезьян распространяется по всему миру, выявляется на разных континентах, ее не удается пресечь», — подчеркнул Чепурнов.

Ранее 12 июля стало известно, что первый случай оспы обезьян подтвержден в России. Инфекцию удалось быстро идентифицировать благодаря тест-системе, разработанной ранее ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, отмечает сайт aif.ru.

Как отметили в Роспотребнадзоре, заражение выявили у мужчины, который вернулся в РФ после поездки в Европу. По прибытии он пожаловался на характерную для заболевания сыпь.

Угрозы для жизни пациента нет. Заболевание у него протекает в легкой форме, мужчина находится в инфекционном отделении, пишет Pravda.Ru. Круг его контактов в период пребывания в РФ был ограничен, в квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

По данным Минздрава, пациент с подтвержденной оспой обезьян находится в Санкт-Петербурге в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь, уточняет RT.

По сообщению Роспотребнадзора, в общей сложности девять тысяч случаев оспы обезьян выявлено в 59 неэндемичных странах, то есть в таких, для которых эта инфекция не характерна, сообщает Life.ru.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценивал вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.