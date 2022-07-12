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Иммунолог рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян в России

Иммунолог Продеус: в России разрабатывается не живая вакцина от оспы обезьян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вакцина от черной оспы эффективна против оспы обезьян. В настоящее время не живую прививку от оспы разрабатывают специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом «Известиям» сообщил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

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«Предыдущие научные работы показали, что люди, вакцинированные от оспы, а вакцинация проводилась примерно до 1880 года, имеют иммунитет и защиту от обезьяньей оспы. Но сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, это только «Вектор». И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую», — пояснил специалист.

По его словам, этот препарат находится на третьей фазе клинических испытаний. Таким образом, появится возможность делать вакцинацию от оспы не живой вакциной, эта прививка должна работать и на вирус обезьяньей оспы, добавил Продеус.

12 июля Роспотребнадзор объявил о первом случае оспы обезьян в России. По данным ведомства, инфекция выявлена у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

Кроме того, в Минздраве заявили, что система здравоохранения РФ готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. В России с мая проводится обучение медработников по вопросам данного заболевания.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с «Известиями» подчеркнула, что вирус оспы обезьян вряд ли будет быстро распространяться по России, однако профилактические мероприятия должны быть. По ее словам, избежать распространения инфекции помогут меры, которые вводились против COVID-19, а именно соблюдение дистанции и личной гигиены.

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