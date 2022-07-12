Первый случай оспы обезьян в России выявили в Петербурге

Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило «Известиям» региональное управление Роспотребнадзора.

«Больной с подтвержденным диагнозом изолирован в отдельной боксированной палате одного из медицинских учреждений города», — говорится в сообщении.

О первом случае оспы обезьян в России стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что болезнь у пациента протекает в легкой форме, его жизни ничего не угрожает. Все контактные лица также установлены и также находятся под наблюдением.

Как заявила «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова, знания об оспе обезьян свидетельствуют о том, что вирус вряд ли будет быстро распространяться по России.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценивал вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

26 июня ВОЗ отказалась считать вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. При этом днем ранее была объявлена пандемия.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).