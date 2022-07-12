Реклама
Прямой эфир
Авто
В России заработал электронный сервис купли-продажи автомобилей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей
Экономика
В Кремле заявили о контроле за выполнением обязательств уходящих из РФ компаний
Мир
Военный эксперт назвал удар ВСУ по Новой Каховке актом мести населению
Экономика
Песков заявил об особом внимании кабмина и ЦБ к излишнему усилению рубля
Экономика
Российские заводы перейдут на биотопливо
Общество
В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях для защиты от ковида
Мир
Песков заявил о желании многих украинцев получить гражданство России
Мир
ВС РФ уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon
Общество
Первый случай оспы обезьян в России выявили в Петербурге
Мир
Путин и Токаев договорились об укреплении партнерства России и Казахстана
Сюжет:

Первый случай оспы обезьян в России выявили в Петербурге

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило «Известиям» региональное управление Роспотребнадзора.

Роковые язвы: оспа обезьян может быть вдвое заразнее, чем считалось
Как на вспышку болезни повлияет сезон летних музыкальных фестивалей

«Больной с подтвержденным диагнозом изолирован в отдельной боксированной палате одного из медицинских учреждений города», — говорится в сообщении.

О первом случае оспы обезьян в России стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что болезнь у пациента протекает в легкой форме, его жизни ничего не угрожает. Все контактные лица также установлены и также находятся под наблюдением.

Как заявила «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова, знания об оспе обезьян свидетельствуют о том, что вирус вряд ли будет быстро распространяться по России.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценивал вероятность распространения заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

26 июня ВОЗ отказалась считать вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. При этом днем ранее была объявлена пандемия.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022