Вирусолог Альтштейн оценил вероятность пандемии оспы обезьян

Вирус оспы обезьян не может распространиться так же широко, как коронавирус, из-за невысокой заразности. Об этом 18 июля рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Оспа обезьян — гораздо менее заразное заболевание, чем COVID-19. Широкое распространение этого вируса на десятки тысяч, сотни тысяч и тем более миллионы людей нам не грозит. Дело в том, что при каждой следующей передаче вируса происходит его определенное ослабление. Вирус оспы обезьян может передаваться от человека к человеку примерно до 10 раз, а потом он ослабевает настолько, что дальнейшей передачи нет», — рассказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Вместе с падением заразности при передаче вируса от человека к человеку уменьшается и его летальность, добавил вирусолог.

«В Африке вирус оспы обезьян распространяется непосредственно от животных к человеку, а в других регионах мира уже от человека к человеку. При первом заражении от животного к человеку вирус довольно опасен, он может дать от 1 до 10% летальности. Когда он дальше распространяется от человека к человеку, то он свои летальные свойства теряет. Сейчас несколько тысяч случаев заражения обнаружено, и умер один человек в Бразилии. Жителям России по этому поводу беспокоиться не надо», — заверил Альтштейн.

Он также напомнил, что в отличие от COVID-19, который передается воздушно-капельным путем, возбудитель оспы обезьян может инфицировать человека только при близком контакте с больным.

14 июля Альтштейн также рассказал об основных симптомах оспы обезьян. По его словам, инфекцию можно различить по воспалению лимфатических узлов, характерной сыпи, головной боли, повышению температуры и тошноте.

В тот же день ученые Уральского федерального университета Ирина Башкирцева и Лев Ряшко опубликовали в журнале The European Physical Journal Special Topics статью, в которой описали математическую модель процесса развития и распространения эпидемий. Эту модель, в частности, можно применять для анализа роста заболеваемости оспой обезьян и коронавирусом.