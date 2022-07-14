Российские ученые построили модель распространения оспы обезьян

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) Ирина Башкирцева и Лев Ряшко создали математическую модель процесса развития и распространения эпидемий, которую, в частности, можно применять для анализа роста заболеваемости оспой обезьян и коронавирусом. Соответствующую статью ученые опубликовали в журнале The European Physical Journal Special Topics.

Исследователи изучили такие параметры, как интенсивность контактов и скорость заражения, смертность и выздоровление. Учет этих параметров позволяет составить сценарии эпидемии и выявить возможные способы влияния на эпидемиологическую обстановку для предотвращения или подавления роста заболеваемости.

Ученые обращают особое внимание на то, что все факторы носят случайный характер и любое даже небольшое изменение может значительно повлиять на распространение болезней.

«Смысл нашего исследования — показать вариативность, сложность последствий колебаний в зависимости от соотношения параметров. Например, мы выяснили, что ограничение числа контактов, то есть карантин, действительно является эффективным для снижения заболеваемости и подавления вируса. Более того, согласно математическому расчету, в пропорциональном соотношении он дает лучший результат в борьбе с распространением инфекции, чем применение лекарственных препаратов, снижающих смертность или усиливающих интенсивность выздоровления», — приводит комментарий руководителя исследования, профессора кафедры теоретической и математической физики УрФУ Льва Ряшко пресс-служба университета.

13 июля молекулярные биологи из Бельгии и Демократической Республики Конго сообщили о том, что разработали точный и быстрый ПЦР-тест, позволяющий находить следы присутствия вируса оспы обезьян (MPXV) в образцах крови и биожидкостей пациентов.

Как надеются руководитель исследований Пит Мейс и его коллеги, созданная ими система будет широко применяться для выявления и отслеживания новых случаев заражения обезьяньей оспой. Это позволит защитить других пациентов от проникновения MPXV в их организм и поможет отслеживать пути распространения инфекции по планете.