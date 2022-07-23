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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с оспой обезьян в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России не зафиксировано новых случаев оспы обезьян, при этом ситуация находится на строгом контроле. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания», — сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что на всей территории РФ есть возможность оперативно протестировать на оспу обезьян.

«До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Отмечалось, что вспышка представляет собой умеренный риск по всей планете, кроме Европы, где распространение инфекции находится на высоком уровне.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. 20 июля сообщалось, что у заболевшего прошел инкубационный период.

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