У заболевшего оспой обезьян россиянина прошел инкубационный период. Об этом в среду, 20 июля, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«У нас пока с вами один случай официально зарегистрированный, в Санкт-Петербурге, и это завоз из Европы. Уже прошло две недели, то есть инкубационный период. Пока продолжения никакого нет», — сказал он на пресс-конференции.

Горелов подчеркнул, что проблем с диагностикой оспы обезьян в Росси нет, уже имеются две тест-системы на выявление заболевания, а также выработаны схемы лечения.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян.

Болезнь протекала в легкой форме. Все контактные лица также были установлены. Позже стало известно, что россиянин, у которого была выявлена оспа обезьян, вернулся из Португалии.

Тогда в пресс-службе Минздрава РФ подчеркнули, что система здравоохранения РФ готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. В России с мая проводятся обучения медработников по вопросам данного заболевания.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).