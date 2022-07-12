Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии

Россиянин, у которого была выявлена оспа обезьян, вернулся из Португалии. Об этом 12 июля сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Случай был завезен из одной из европейских стран — это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день Роспотребнадзор объявил о первом случае оспы обезьян в России. По данным ведомства, состояние пациента удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

Кроме того, в Минздраве заявили, что система здравоохранения РФ готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. В России с мая проводится обучение медработников по вопросам данного заболевания.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова отметила, что знания об оспе обезьян свидетельствуют о том, что вирус вряд ли будет быстро распространяться по России. По ее словам, вирус оспы обезьян не распространяется так быстро, как грипп или COVID-19. Заражение происходит при более тесном контакте. Избежать распространения инфекции поможет соблюдение дистанции и личной гигиены, добавила специалист.

Ранее случаи заражения регистрировали в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).