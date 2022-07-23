ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейес на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ в субботу, 23 июля.

Отмечается, что вспышка представляет собой умеренный риск по всей планете, кроме Европы, где распространение инфекции находится на высоком уровне.

«По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», — подчеркнул Гебрейесус.

Как он отметил, на второй встрече 21 июля чрезвычайный комитет ВОЗ не пришел к единому мнению в этом вопросе.

Сообщается, что в мире на сегодняшний день выявлено свыше 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян.

«В настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти», — отметил глава Всемирной организации здравоохранения.

13 июля Гебрейесус призвал все страны мира вернуться к масочному режиму. Как он подчеркнул, «новые волны заболеваний демонстрируют, что COVID-19 еще не закончился».

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