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ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Об этом в среду, 6 июля, в ходе брифинга сообщила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

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По ее словам, имеются сообщения о случаях заболевания детей оспой обезьян. Она уточнила, что около трети из них на сегодняшний день приходятся на детей в возрасте до 10 лет, а половина — на детей в возрасте до пяти лет, сообщает сайт aif.ru.

По словам Льюис, вероятно, дети младшего возраста заражаются в результате «воздействия в домашних условиях». Она добавила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым, пишет сайт kp.ru.

2 июля представитель ВОЗ в РФ Мелита Войнович назвала высоким риск появления оспы обезьян в России. Связано это с быстрым темпом распространения вируса в части стран Европы, пишет НСН. Также Войнович отметила, что у недавно выявленных случаев заражения оспой обезьян наблюдается «несколько нетипичная клиническая картина», сообщает телеканал «360».

В конце июня ВОЗ сообщил о 3413 случаях заражения оспой обезьян в 50 странах с начала года. 6 июля в ВОЗ заявили о более чем 6 тыс. случаев оспы обезьян в 58 странах мира.

В конце июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в организации выразили обеспокоенность устойчивым распространением оспы обезьян и возможной угрозой передачи заболевания наиболее уязвимым слоям населения, в число которых входят дети и беременные женщины, сообщает телеканал «Звезда».

Также глава ВОЗ подчеркнул, что странам необходимо усилить эпидемиологические меры по наблюдению за распространением вируса с помощью расширения тестирования на оспу обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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