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В ВОЗ рассказали о рисках заражения оспой обезьян в РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlos LujÃ°N
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В европейском регионе, включая Россию, высок риск заражения оспой обезьян из-за вспышек заболевания в ряде новых стран. Об этом в субботу, 2 июля, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«В России много грызунов, которые переносят оспоподобные вирусы»
Академик РАН Сергей Нетесов — о том, доберется ли оспа обезьян до России и как избежать заражения

«По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — передает «РИА Новости» слова Вуйнович.

Она призвала страны приложить максимум сил к выявлению новых случаев заболевания и отслеживанию контактов зараженных, чтобы держать вспышку под контролем и не допустить ее дальнейшего распространения.

5,1 тыс. случаев оспы обезьян выявили за последнее время в 51 стране мира, однако пути распространения болезни до сих пор не до конца понятны специалистам. В центре роста вспышки заболеваемости по-прежнему находится Европа. На ее территории зафиксировано приблизительно 90% от общего числа установленных на сегодняшний день случаев. 1 июля сообщалось, что из 10% госпитализированных никто не погиб.

Ранее, 30 июня, вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов заявил в интервью «Известиям», что Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения. За день до этого ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и в других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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