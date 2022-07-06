В ВОЗ заявили о более чем 6 тыс. случаев оспы обезьян почти в 60 странах мира

На сегодняшний день выявлено более 6 тыс. случаев оспы обезьян в 58 странах мира. Об этом в среду, 6 июля, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Что касается оспы обезьян, я по-прежнему обеспокоен масштабами и распространением этого вируса. По всему миру в настоящее время зарегистрировано более 6 тыс. случаев заболевания в 58 странах», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на странице ВОЗ в Twitter.

Он также отметил, что случаи заражения фиксируются в ряде африканских стран, ранее не затронутых инфекцией.

1 июля глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге указал на то, что в центре роста вспышки заболеваемости оспы обезьян по-прежнему находится Европа. На ее территории зафиксировано приблизительно 90% от общего числа установленных на сегодняшний день случаев. Например, в Германии к 1 июля зафиксировано 1054 случая заражения оспой обезьян.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения. Двумя днями ранее ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.