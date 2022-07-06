Реклама
Прямой эфир
Мир
Саудовская Аравия продаст нефть со скидкой из-за конкуренции с РФ
Мир
Погибла работавшая снайпером на Украине бразильская модель
Мир
Русский язык стал официальным для документов на освобожденной территории Харьковской области
Общество
В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась актриса Ирина Брагина
Общество
Экс-замминистра культуры Пирумов получил 8,5 года колонии
Экономика
В IKEA заявили о срыве распродажи в России конкурентами
Политика
Госдума приняла закон об обеспечении проведения ВС РФ операций за рубежом
Общество
В России за первое полугодие на 66% вырос спрос на антидепрессанты
Мир
На Украине замглавы Херсонской области Ковалеву предъявили обвинения в госизмене
Мир
В ЛНР заявили об уничтожении большого числа иностранных наемников
Мир
Янукович в обращении к соотечественникам назвал украинскую власть неопытной
Сюжет:

В ВОЗ заявили о более чем 6 тыс. случаев оспы обезьян почти в 60 странах мира

0
Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сегодняшний день выявлено более 6 тыс. случаев оспы обезьян в 58 странах мира. Об этом в среду, 6 июля, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Роковые язвы: оспа обезьян может быть вдвое заразнее, чем считалось
Как на вспышку болезни повлияет сезон летних музыкальных фестивалей

«Что касается оспы обезьян, я по-прежнему обеспокоен масштабами и распространением этого вируса. По всему миру в настоящее время зарегистрировано более 6 тыс. случаев заболевания в 58 странах», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на странице ВОЗ в Twitter.

Он также отметил, что случаи заражения фиксируются в ряде африканских стран, ранее не затронутых инфекцией.

1 июля глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге указал на то, что в центре роста вспышки заболеваемости оспы обезьян по-прежнему находится Европа. На ее территории зафиксировано приблизительно 90% от общего числа установленных на сегодняшний день случаев. Например, в Германии к 1 июля зафиксировано 1054 случая заражения оспой обезьян.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения. Двумя днями ранее ВОЗ объявила оспу обезьян пандемией.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022